De startet fra Oslo tidlig i formiddag. Nå er Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen og Tine Hartz akkurat fremme i Åndalsnes.

Dermed starter hele poenget med turen: Finne Tom Cruise – og få ham til å signere et helt spesielt panser!

Det er motivlakkert av Tine, som er en svært allsidig kunstner. Akkurat denne jobben gjorde hun for faren sin. Han er stor fan av filmen Top Gun. Dermed ble det Tom Cruise og Kelly McGillis fra nettopp Top Gun, foran det amerikanske flagget. På Corvette-panseret!

Tommel opp og tuting

– Den bilen har vi hatt på henger bak pickupen hele dagen. Jeg må innrømme at jeg har hatt litt ærefrykt for dette transportoppdraget. Her må ikke noe gå galt, forteller Vegard.

Dagens opplegg startet med direktesending på God morgen, Norge, på TV 2. Så har det vært dekning her på Broom – og dette har tydeligvis mange fått med seg.

– Ja, det har vært tommel opp, tuting og blinking med lys underveis. Det er selvfølgelig ekstra moro. Det har vært en lang dag på veien, men alt har gått etter planen. Nå gjelder det bare at det fortsetter å gjøre det, sier Vegard.

Lakkjobben utløste budkrig

Det har vært en lang dag på veien – her er både trekkvogn og en helt spesiell Corvette straks i Åndalsnes.

Umulig å få til

– Ja, for du har ikke noen klar avtale med Tom Cruise?

– He he, nei! Det så ikke veldig positivt ut da vi startet i dag, men underveis har vi fått gode nyheter. Vi har holdt kontakten med en hyggelig dame i teamet til Cruise som heter Amanda. I starten sa hun egentlig at det var umulig å få til et møte. Jeg sa at jeg skjønte og respekterte det, men at vi ville komme oppover uansett. Og det har tydeligvis gjort litt inntrykk, forteller Vegard.

– Underveis i dag har det vært endel frem-og-tilbake med korona-restriksjoner. Bare det synes jeg jo er et godt tegn, det må jo bety at de ser på muligheten til å få til noe. Jeg tar ingen ting for gitt, men håper jo naturligvis på det beste, sier Vegard.

Pappa Tor Egil Gravbråten felte en tåre da han fikk se dekorasjonen på panseret første gang. Nå synes han det hadde vært ekstremt moro å få signaturen til Tom Cruise på kunstverket datteren står bak.

Klare på ett sekunds varsel

– Og hva skjer nå?

– Jo, nå skal vi sjekke inn på et vandrerhjem her, det er nemlig eneste overnattingsmulighet i Åndalsnes, alt annet er fullt. Jeg har dobbeltsjekket at de har en god parkeringsplass til ekvipasjen vår. Så er det nok tid for litt mat, men vi er naturligvis klare på ett sekunds varsel hvis vi får muligheten til et møte i kveld. Hvis ikke blir det å stå opp i morgen tidlig og begynne på ny frisk. Når vi har kommet så langt som dette – da skal vi sannelig ikke gi oss heller, avslutter Vegard.

Vi kommer naturligvis tilbake med oppdatering her på Broom så fort det skjer noe nytt!

