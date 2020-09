Reiten senket nærmeste utfordrer - Norge i praksis EM-klare

Det norske laget kan begynne å planlegge for nok et mesterskap på kvinnesiden etter triumf mot Wales på Ullevaal.

Se høydepunkter i vinduet øverst - video med tillatelse fra NRK!

Norges parademarsj mot fotball-EM i England fortsetter etter 1-0-seier mot Wales på Ullevaal tirsdag.

I det som var landslaget på kvinnesidens første opptreden på nasjonalarenaen siden 2013, fikk Norge imidlertid sin tøffeste test så langt i kvaliken.

Guro Reiten satte inn seiersmålet med en innoverskrudd variant etter en kort corner før pause, og det var i en svak kamp fra det norske laget også nok til å slå laget som ligger på 34. plass på FIFA-rankingen. Norge er nummer tolv på samme rangering.

– Jeg er mest fornøyd med at vi har vunnet kampen. Vi er upresise, litt for stillestående og gjør en hel del feil. Det er uvant. Men det er godt å kunne vinne om man har en dårlig dag også, sa landslagssjefen til NRK etter kampslutt.

Dermed er plassen i EM om snaut to år i praksis sikret allerede etter fem kamper. Martin Sjögrens lag har vunnet fem av fem kamper i gruppe C, og har sju poengs margin til waliserne når tre kamper gjenstår av kvalifiseringsspillet.

Slapp start, men ledelse før halvtimen

Med 32-1 i målforskjell etter de fire første kampene var det et selvsikkert og forsøksvist kontrollerende norsk lag som gikk ut på Ullevaal-matten, men det ble tidlig klart at waliserne hadde kommet til Oslo for å gi dem kamp.

Velorganiserte og farlige på overgangene var det også gjestene som kom til de første sjansene, og da stjernespiller Jess Fishlock prøvde seg fra distanse etter snaut ti minutter måtte Cecilie Fiskerstrand vippe ballen over tverrliggeren for å unngå baklengs.

Norge så ut til å slite med å produsere store sjanser fra åpent spill, men på en av mange dødballer kom til slutt også den første scoringen. En kort cornervariant mellom Caroline Graham Hansen og Guro Reiten gjorde at sistnevnte var fri i en perfekt innlegg/avslutningsposisjon, og da blir det alltid farlig.

Reitens lekre fot bøyet ballen inn mot den lengste stolpen, og da ingen fra noen av lagene brøt ballbanen, føk innlegget i stedet rett i mål bak en utspilt Laura O'Sullivan som feilberegnet buen i Wales-buret. 1-0, og Norge var i front på eget gress.

Langt ifra kontrollert

Wales kunne fort utlignet fem minutter etter ledermålet da Fiskerstrand virkelig feilberegnet en lang ball i bakrommet mot Kayleigh Green, men heldigvis for vår sisteskanse skjøt Brighton-spilleren langt utenfor i sitt forsøk på å chippe sin klubblagvenninne fra distanse.

Oppgjøret hadde virkelig åpnet seg opp, og da waliserne også turte angripe med flere spillere, åpnet det seg også opp bakover. Amalie Eikeland var nære ved å utnytte det snaut ti minutter før hvilen etter en flott kontring, men bergenserens avslutning på Ingrid Moe Wolds gode innlegg gikk like til side for mål.

Etter hvilen var det nettopp Moe Wold som skulle få den neste farligheten, da et sedvanlig lekkert Caroline Graham Hansen-raid førte til en stor sjanse for høyrebacken. Dessverre for Norge ble forsøket fra den ferske Everton-proffen for spedt.

På motsatt side var Wales stadig frempå med skremmeskudd, og Natasha Harding dunket blant annet ballen rett over mål fra god posisjon ikke lenge etter Moe Wolds sjanse. Like etter ropte stjernen Fishlock på straffe da hun gikk i bakken i duell med Ingrid Syrstad Engen, men reprisene viste at den tidligere Lyon-spilleren hadde en dårlig sak.

Merkelig offside-annullering hindret dobling av ledelsen

I motsatt ende fortsatte Graham Hansen og Reiten sitt gode kombinasjonsspill, og etter et par misbrukte store sjanser til hver av dem trodde alle at Norge hadde doblet ledelsen da førstnevnte dro seg innover i banen og dunket ballen i mål fra distanse etter snaue timen.

Assistentdommeren hadde imidlertid hevet sitt flagg, og så ut til å ha markert for at Lisa-Marie Utland befant seg i offsideposisjon. Graham Hansens skudd gikk imidlertid helt klar av sin angrepspartner, og det så også merkelig ut at spissens posisjon hadde hatt innvirkning på walisernes keepers sikt til ballen.

– At linjedommer kan mene at Utland er involvert i spillet, er jeg skeptisk til. Det var ingenting ved reaksjonen til keeperen som skulle tilsi at hun var forstyrret, sa NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp.

Også Graham Hansen var overrasket etter at hun så at annulleringen var et faktum.

– Mildt sagt trodde det var aprilspøk først, men det var det ikke. Det er selvfølgelig synd at hun mener Lisa påvirker keeperen, for jeg ser keeperen og keeperen ser meg. Jeg skjønner ikke hvordan det da kan ha seg at hun mener Lisa ødelegger keeperens sikt, sier Graham Hansen på pressekonferansen etter kampslutt.

– Jeg har vel lov til å si at jeg ikke er helt enig i alle avgjørelser

Det slovakiske dommerteamet var inne i en svært svak periode, og like etter fikk Ingrid Moe Wold gult kort for filming etter å ha blitt hindret på kanten av 16-meterfeltet. Nok en gang viste reprisene at Norge hadde grunn til å føle seg snytt av dommerne.

Konfrontert med de merkelige dommeravgjørelsene i denne perioden av kampen, svarer en diplomatisk norsk stjerne på TV 2s spørsmål etter kampen.

– Vi har vel fått beskjed om at man ikke skal kommentere for mye på dommerens prestasjon, men jeg har vel lov til å si at jeg ikke er helt enig i alle avgjørelser uten at det kan oppfattes som kritikk. Sånn er det i en kamp. Man er ikke alltid enig i alt som skjer utpå der, men jeg føler at det er mange situasjoner som går imot som kanskje vanligvis ikke blir dømt på. Det er synd, men vi må bare akseptere det og jobbe videre med vårt spill. Vi kan ikke påvirke hva dommerne gjør, vi kan kun påvirke vårt eget spill, og det må vi jobbe med inn mot neste samling i oktober, sier Graham Hansen.

Graham Hansen ut med skade

I foranledningen til samme situasjon ble også Graham Hansen sparket på foten og så ut til å få en liten vridning i ankelen etter å ha fått avlevert ballen i feltet, men fikk aldri noe gehør hos noen etter den situasjonen.

Like etter gikk Barcelona-profilen også i bakken etter en mindre situasjon, og kunne ikke fortsette. Dermed måtte Norge klare seg uten sin største stjerne og viktigste offensive ess de siste 20 minuttene.

Etter kampen får hun spørsmål om alvorlighetsgraden, all den tid hun måtte forlate banen med ipose, men forsøker å avdramatisere det hele.

UT MED SKADE: Caroline Graham Hansen forlot Ullevaal-gresset på ett ben. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg håper det skal gå bra. Jeg blir taklet, og når jeg skal akselerere i den neste situasjonen så kjenner ejg at det napper. Jeg håper at det ikke er noe. Fysioene var ikke så bekymret, så da trenger ikke jeg å gjøre det heller før jeg eventuelt vet noe mer, sier Barcelona-stjernen.

Oppgjøret stod og vippet i avslutningen, og ingen av lagene var veldig presise. Wales skapte nesten-sjanser etter dødballer, og ropte også på straffe spark for hands drøyt to minutter før slutt.

Reprisene viste at ballen ganske riktig spratt i armen på kaptein Maren Mjelde, som hadde den ute fra kroppen, og at Norge var heldige som slapp unna straffespark imot i sluttminuttene. I stedet red man stormen av, og vant 1-0 i en relativt svak opptreden på eget gress.

– Vi visste at dette skulle være den tøffeste motstanderen hittil, og det fikk vi også erfare. Vi burde klare å kontrollere bedre, men det gjorde vi ikke i dag. Derfor er jeg fornøyd med å ha vunnet 1-0, sier Sjögren på pressekonferansen etter kampslutt.

I praksis klare for EM

Seieren betyr at Norge topper gruppe C med 15 poeng på fem kamper, sju poeng foran Wales på 2. plass når tre kamper gjenstår.

Dermed er Martin Sjögrens lag i praksis klare for EM-sluttspillet, som egentlig skulle gått neste sommer men som er flyttet ytterligere ett år på grunn av at herrenes mesterskap skal spilles neste sommer.

Norges neste kamper i kvalifiseringen er 21. og 27. oktober. Først kommer Hviterussland til Norge, før Wales venter på bortebane seks dager senere.

Siste kamp i kvaliken er hjemme mot Færøyene 26. november. Norge vant det motsatte oppgjøret 13-0 i fjor høst.