Kritisk til Født Fri-rapport: – Det er feil

Mandag ble det klart at statsstøtten til Stiftelsen Født Fri blir kuttet. Det skjer etter at en rapport fra Ernst og Young viser at organisasjonen har brukt deler av statsstøtten til andre formål enn de fikk støtte til.

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig, sa statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V), i en uttalelse mandag.

Tirsdag ettermiddag møtte styreleder Jan Sverre Asker pressen etter at stiftelsen hadde hatt et styremøte.

– Vi er fortsatt svært overrasket over at det kommer en rapport fra granskerne til IMDi, lagt frem for departementet, uten at det er sendt til styret, sier han.

Asker sier at han har prøvd å komme i kontakt med IMDi tirsdag, uten å få svar.

– Men så har det heldigvis skjedd en positiv utvikling. Under styremøtet, cirka klokken halv fire, fikk vi en skriftlig beskjed fra IMDi om at vi gis anledning til å gi et skriftlig tilsvar på det som er lagt ut på departementets sider, sier han.

Stiftelsen har ifølge Asker fått frist til 6. oktober for å levere sitt tilsvar, og styrelederen forteller at dette er noe styret akter å benytte seg av.

– Vi har igangsatt advokater, jurister, revisorer og andre kompetente personer for å bistå oss i å utabreide det tilsvarsdokumentet, sier han, og legger til:

– Derfor vil jeg ikke kommentere enkeltsaker før vi har sett det endelige tilsvaret og gir det fra et samlet styre 6. oktober.

– Klare mangler

Asker forteller at styret har lest rapporten.

– Så langt ser vi ikke at det er økonomiske misligheter eller personlig vinning av den betydning som departementet redegjorde for på TV i går eller som Ernst og Young fremmer i sin rapport, sier han.

Styrelederen sier videre at rapporten har klare mangler, er mangelfull og er dels feilaktig.

Som et eksempel trekker han frem at det i rapporten står at Rehman Gaarder og hennes følge under en tur til London kjøpte billetter til en konsert med A-ha.

– Det er ren løgn. Det er feil. Det finnes ingen kvittering og ingen dokumentasjon på at det er kjøpt A-ha-konsertbilletter. Det er riktig at de var på konserten, og vi kan dokumentere at de var invitert på konserten av A-ha siden de er artistkolleger, sier han.

Han sier videre at styret har tillit til administrasjonen.

Anbefaler å trekke støtte

Mandag sendte regjeringen ut en pressemelding der de opplyste at IMDi på bakgrunn av et varsel, hadde gitt Ernst og Young i oppdrag å undersøke blant annet økonomistyringen i stiftelsen.

«I august i år mottok IMDi et varsel om Født Fri. Varselet inneholdt blant annet påstander om at de tildelte statlige midlene ikke har blitt benyttet til formålet for tildelingen, eller i tråd med formålet for stiftelsen», heter det i pressemeldingen.

På bakgrunn av rapporten anbefaler IMDi at støtten til Født Fri trekkes i forslag til statsbudsjett for 2021.

TV 2 møtte IMDi-direktør Lie Rieber-Mohn tirsdag ettermiddag.

– Nå kommer det ganske kraftig kritikk tilbake fra Født Fri mot rapporten og hvordan selve prosessen er gjort. Er det godt, grundig arbeid som er gjort av Ernst og Young?

– Ernst og Young er et internasjonalt anerkjent revisjonsselskap. Født Fri ønsket denne undersøkelsen velkommen selv, så er det en annen sak at de er misfornøyd med resultatet, sier hun.

– De mener også at de ikke har fått nok tid til å svare ordentlig for seg, og de mener at de har svart på kritikken de fikk. Hvordan stiller dere dere til det?

– IMDi ville ikke gjort jobben vår som forvaltningsorgan hvis vi ikke hadde sørget for at offentlige midler ble brukt til formålet det var ment for, sier Rieber-Mohn.

Likestillingsarbeid

Født Fri ble etablert høsten 2017 som en stiftelse med mål om å arbeide mot negativ sosial kontroll og likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

Siden 2017 har organisasjonen mottatt i overkant av 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og gjennom tilskuddsordninger forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), blant annet som nasjonalt ressursmiljø.