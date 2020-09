Tidligere i år gjorde MG comeback i Norge. Det erkebritiske merket forsvant i konkurs-kjølvannet til Rover-konsernet tilbake i 2006 og havnet etter hvert på kinesiske hender.

Nå er de eid av bilgiganten SAIC, som ser på "nye" MG som en spydspiss inn i det europeiske markedet.

Elbilen ZS EV ble lansert i vinter, og tross korona og tunge tider for nybilsalget, har den klart seg svært godt i konkurransen. Importøren har allerede levert ut over 1.800 eksemplarer av bilen og opplyser at ZS EV er den femte mest solgte bilmodellen hittil i september. Det er ingen dårlig prestasjon.

De første bildene

– Det er kombinasjonen godt utstyrt modell til en gunstig pris og at vi er leveringsdyktige som er nøkkelen til det gode salget vi nå ser, sier Jan Kåre Holmedal som er daglig leder hos importøren Norwegian Mobility Group AS.

Nå har MG akkurat kunngjort det som blir bil nummer to ut i denne satsningen. Denne gangen handler det om ladbar hybrid.

I dag publiserte nemlig MG de første offisielle bildene av sin andre europeiske bilmodell, i London. MG HS heter den.

MG ble med i dragsuget til denne konkursen

MG ZS rullet i land tidligere i år. Nå er det allerede over 1.800 eksemplarer av denne bilen på norske veier.

52 kilometer på strøm

Dette er en relativt kompakt SUV, med lengde på 4,57 meter. Med det plasserer den seg midt i en klasse med veldig mange tøffe konkurrenter. Bagasjerommet er for øvrig på 450 liter, det gjør at den bør duge som familiebil for ganske mange.

Elektrisk rekkevidde er naturligvis viktig for de som vurderer en ladbar hybrid. Det offisielle tallet for HS er på 52 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Snart kommer denne elbilen til vår del av verden

HS er MGs flaggskip og går inn i en rikholdig klasse av kompakte SUV-er.

Kommer til Norge neste år

Bilen har bensin- og elmotor, samlet systemeffekt ligger på rundt 260 hestekrefter. Sprinten fra 0-100 km/t skal gå på 7,5 sekunder. 4x4 får du ikke, her handler det om forhjulsdrift, kreftene blir for øvrig fordelt gjennom en ti-trinns automatgirkasse.

Så langt er MG sparsomme med ytterligere opplysninger om bilen. Men de skal kunngjøre flere detaljer under den offisielle lanseringen som skjer i desember i år.

Lansering i Norge forventes i første kvartal 2021. Priser vet vi ikke noe om ennå. Men følger den i hjulsporene til ZS EV på dette området, er det grunn til å vente en bil som vil presse veldig mange av konkurrentene på pris.

Mer MG: Dette kan bli en elektrisk prisbombe

Video: Her møter MG ZS to tøffe konkurrenter