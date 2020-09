Axel Bøyum: — Et beinbrudd ble redningen

Axel Bøyum har gjennom seriene «Øyevitne», «Heimebane» og «Heksejakt» blitt godt kjent for det norske publikummet. Men det er tilfeldigheter på rekke og rad som har ført han til disse rollene.

Axel Bøyum (23) ble først kjent gjennom den Emmy-vinnende serien «Øyevitne». Noen år senere ble han tidenes yngste Gullrute-vinner for beste mannlige hovedrolle, som Adrian Austnes i «Heimebane».

Nylig så vi han i TV 2-serien «Heksejakt», og nå skal han landet rundt med Riksteatret og forestillingen «Pust». Men det var et beinbrudd som startet det hele.

— Jeg drev mye med idrett som barn og ungdom. I 10.klasse skulle jeg egentlig ha idrettsfag som valgfag, men så brakk jeg beinet og da sto jeg mellom teater og naturfag, sier Axel til God morgen Norge.

Heldigvis for Axel, og ikke minst for tv-seerne, falt valget på teater. Da falt også mye på plass for 15-åringen.

— Jeg ble fascinert og syntes det var interessant. Jeg har alltid hatt noe i meg, som jeg ikke fikk utløp for tidligere. Men teater ble åpenbaringen min.

Axel Bøyum slo først gjennom i serien «Øyevitne». Foto: NRK

Tilfeldigheter

Men beinbruddet er ikke den eneste tilfeldigheten for Axel, for noen år senere førte en for sen henting til hovedrollen i «Øyevitne».

— Det var to gutter som skulle ha hovedrollene, men det var en lang prosess. Jeg hadde vært på 13-14 auditions over et halvt år, der jeg prøvde for Henning-rollen, forteller Axel, og legger til:

— En dag jeg sto og ventet på å bli hentet, fikk jeg beskjed om at han som skulle prøve for Filip-rollen ikke hadde dukket opp og spørsmål om jeg kunne steppe inn å lese replikkene, noe jeg selvsagt gjorde.

Noen dager etter fikk Axel telefon om at han ikke hadde fått Henning-rollen han hadde jobbet for et halvt år, men derimot Filip-rollen han ved en tilfeldighet hadde steppet inn for den ene dagen han ikke ble henta tidsnok.

Dro på backpacking med kjæresten

23-åringen ble for alvor kjent for det norske folk gjennom serien «Heimebane», i en rolle han heller ikke trodde han skulle få. Han dro derfor like gjerne på backpacking med kjæresten i tre måneder.

— De sa jeg skulle få svar i romjula, og så fikk jeg aldri svar, så jeg dro med kjæresten på backpacking. Etter å ha reist i én måned fikk jeg en telefon i Kambodsja: «Du har fått rollen, kan du komme på kostymeprøve i morgen?»

Axel følte ikke at han kunne forlate kjæresten i Kambodsja, men ordnet både billett til seg selv og til en venninne som kunne reise videre med kjæresten. Og to dager etter var han på kostymeprøve for rollen som Adrian Austnes.

Teaterscener landet rundt

Nå er Axel klar for turné landet rundt med forestillingen «Pust», og mener selv at denne gangen er det ingen tilfeldigheter som har ført han til Riksteatret.

SKUESPILLER: Axel Bøyum spiller mot Kamilla Grønli Hartvig i Riksteatrets forestilling «Pust» Foto: Riksteatret/Erika Hebbert

— Da jeg ble spurt om å spille i «Pust» ble jeg veldig glad, for det er et av de beste manusene jeg har lest, sier Axel.

— Dessuten er jo Marie Blokhus regissør og medspiller er Kamilla Grønli Hartvig, så da kunne jeg ikke si nei.

En annen årsak til at Axel sa ja til rollen, var at han kunne reise rundt i landet.

— Jeg har reist altfor lite! Jeg er åttende generasjon Oslo-borger, og nå vil jeg ut av Oslo-gryta for å se mer av landet vårt.

Tøft å ikke se kjæresten på lenge

«Pust» handler om et kjærestepar som diskuterer om de skal sette barn til en verden som allerede er overbefolka – en tematikk Axel kan kjenne seg igjen i.

— Ja, vi har hatt noen diskusjoner om det å sette barn til verden eller adoptere og hva som er det rette å gjøre, men først og fremst kjenner jeg meg igjen i de hverdagslige situasjonene og kranglene i stykket.

— Hvordan blir det å reise fra kjæreste og Oslo på turné i ukesvis?

— Hun synes sikkert det er helt topp, ler Axel, og fortsetter:

– Neida, det blir nok litt tøft å ikke se henne på så lenge.

Men teaterpublikum rundt i landet kan derimot få gleden av å se Axel framover. Forestillingen «Pust» hadde premiere i Oslo i forrige uke, og 25. september er det turnépremiere i Kristiansand.