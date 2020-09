Vil kunngjøre kandidat lørdag – får støtte av Romney

Kunngjøringen vil skje i Det hvite hus, bekrefter Trump på Twitter.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Trump har møtt dommer Amy Coney Barrett, som blir sett på som hans favoritt til å bli ny høyesterettsdommer.

I will be announcing my Supreme Court Nominee on Saturday, at the White House! Exact time TBA. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 22, 2020

Trump sa mandag at han også skal snakke med andre kandidater, blant dem dommer Barbara Lagoa, når han drar til Florida senere i uken. Men Barrett har lenge blitt sett på som en favoritt.

48 år gamle Barrett er dommer i ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the 7th Circuit. Hun ble sett på som en solid utfordrer til å overta et ledig sete i høyesteretten i 2018. Den gang gikk plassen til Brett Kavanaugh. Trump sa da at han ville sikre Barrett høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs sete.

Amy Coney Barrett, her fotografert i 2018, omtales som Trumps favoritt til å ta over som høyesterettsdommer. Foto: Robert Franklin/South Bend Tribune via AP/NTB

Behandles i Senatet

Ginsburg døde før helgen og Trump sa mandag at han regner med å kunne kunngjøre hvem som blir hans kandidat til å overta etter Ginsburg, innen utgangen av uken.

Deretter må kandidaten behandles i Senatet før en utnevnelse kan skje.

Trump ønsker at den nye dommeren skal være på plass før valget 3. november. Demokratene mener at utnevnelsen ikke bør skje før etter valget.

Får støtte

Det går mot et flertall i Senatet for Trumps høyesterettsnominasjon.

Kort tid etter at Trump erklærte at kunngjøringen vil skje lørdag, fikk han støtte fra Utah-senator Mitt Romney.

– Grunnloven gir presidenten makten til å nominere, og Senatet autoriteten til å gi råd om og samtykke til kandidater til høyesterett, sier Romney i en uttalelse gjengitt av New York Times.

Det har tidligere vært ukjent hvordan Romney, som tidligere har kritisert den sittende presidenten, ville stemme ved et valg av ny høyesterettsdommer. Nå gjør han det altså klart at han er enig med presidenten i at det er riktig å gå videre i prosessen med å utpeke en ny høyesterettsdommer.

Mitt Romney er ikke redd for å si imot den sittende presidenten, men nå støtter han Trump i å gå videre i prosessen. Foto: Stefani Reynolds/Getty Images/AFP/NTB

– Kvalifisert kandidat

Tidligere tirsdag ble det også kjent at Cory Gardner, senator i Colorado, vil vurdere presidentens kandidat.

Han slo seg dermed sammen med andre republikanske senatorer som har lovet å vurdere Trumps kandidat til å erstatte nylig avdøde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg.

Gardner sier han vil stemme for en person som «beskytter grunnloven, ikke er lovgivende og opprettholder loven».

– Skulle en kvalifisert kandidat som møter disse kravene bli foreslått, vil jeg stemme bekreftende, sier Gardner.

Flertall i Senatet

Gardner sa ikke noe om avstemmingen burde skje før eller etter presidentvalget 3. november. Han har tidligere sagt at man burde vente med avstemningen, og vendingen kan bety at bare to eller tre republikanere vil stemme mot Trumps utnevnelse.

Republikanerne har flertall i Senatet med 53 mot 47 plasser, og selv om tre republikanske senatorer ikke stemmer for Trumps kandidat, kan visepresident Mike Pence avgjøre utfallet med sin stemme.

Fra før har senatorene Susan Collins og Lisa Murkowski varslet at de er imot å behandle saken før valget 3. november, men hvis de er de eneste som er imot, er det fortsatt et flertall på 51 som støtter nominasjonen.