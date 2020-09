Etan (6) gikk alene til skolebussen for første gang – siden har ingen sett ham

Amerikanske Etan Patz var «gutten på melkekartongen» i 38 år. For to år siden fikk foreldrene trolig svar på hva som skjedde på morgenen den 25. mai 1979.

Kalenderen hjemme hos Stanley og Julie Patz viser fredag 25. mai, og året er 1979. Ekteparet er bosatt på nedre Manhattan i New York, i et område populært kalt SoHo.

Sammen har Stanley og Julie datteren Shira (8), samt guttene Etan (6) og lille Ari (2).

For Etan er det en stor dag. Seksåringen skal gå til skolebussen helt alene for aller første gang. Han kler på seg en svart flykaptein-caps fra Eastern Airlines, en blå jakke av kordfløyel, blå olabukser og blå joggesko med striper.

Skolebussen stopper kun to kvartaler unna familiens hjem – en kort spasertur for en rask seksåring. Moren følger Etan ned trappene og vinker farvel.

Skoleklokkene ringer inn, og dagens første time starter. Læreren ser at Etans pult står tom, men velger å ikke melde fraværet videre.

Seksåringen kom seg aldri på skolebussen den morgenen. Et sted langs de to kvartalene blir han sporløst borte.

«Det går bra, mamma. Jeg klarer det»

Etan Kalil Patz blir født 9. oktober 1972 og bor med familien på fem i Prince Street på nedre Manhattan. Faren Stanley jobber som fotograf, og de tre barna blir ofte knipset bilder av.

Seksåringen har i lengre tid mast på foreldrene om å få lov til å gå til skolebussen alene. Han vil være som «de store gutta».

«Det går bra, mamma. Jeg klarer det», sier Etan overbevisende. Foreldrene gir etter for skoleguttens store ønske.

I den blå veska, som er prydet med elefanter, har Etan pakket med seg det aller viktigste, nemlig sine favoritt-lekebiler – og en dollarseddel som er øremerket en flaske brus.

Om lag klokken 07.50 sier han ha det til moren i utgangsdøren, og han trasker av gårde bortover Prince Street – en gate som på 70-tallet var så lite trafikkert at man kunne arrangert et middagsselskap midt i veien.

Stanley og Julie speider ut over gata hvor sønnen forsvant i 1979. Foto: Marty Reichenthal/AP Photo/NTB

Massivt søk

Klokken er 15.30 og Etan har forsatt ikke kommet hjem fra skolen. Moren ringer hjem til Chelsea Christina Altman – Etans bestevenn. Det hendte jo at Etan ble med venninnen hjem fra skolen.

I telefonen forteller jenta at hun hadde holdt av et sete til ham på bussen, men at Etan aldri steg ombord.

Morens ben gir etter.

Klokken 16.00 blir nummeret til politiet slått. Et massivt søk blir satt i gang med et letemannskap på om lag 100 personer, i tillegg til sporhunder.

Søket etter Etan pågår i uker og måneder. Savnet-plakater blir hengt opp rundt om i storbyen – og farens mange fotografier av Etan pryder skjermene på Times Square.

Seksåringen blir forsidestoff i de største avisene, og høyt på himmelen kan New Yorks innbyggere se bannere bakpå fly med teksten: «Etan Patz, liten gutt savnet.»

Politiet går dør til dør i nabolaget, og de søker gjennom hver eneste krik og krok. De finner ingenting som kan kobles til forsvinningen.

Den originale savnet-plakaten av Etan Patz fra 1979. Foto: Mary Altaffer/AP Photo/NTB

Tre dager etter at moren vinket farvel til sin seks år gamle sønn, uttaler hun seg i media. Hun ber personen som har Etan om å passe godt på ham.

«Jeg håper han er med noen som er klokere enn han selv, en som tar seg godt av ham, og som vil fortsette å ta vare på ham. Jeg vil ikke skade deg på noen måte, og jeg vil ikke straffeforfølge deg. Det eneste jeg ønsker, hvem du enn er, er at du bringer ham hjem igjen.»

Men morens bønn til kidnapperen gir ingen svar, og årene går.

Stanley og sønnen Ari i 1987, flere år etter forsvinningen. Foto: Ron Frehm/AP Photo/NTB

«Melkekartong-gutten»

I 1983 annonserer USAs president Ronald Reagen at 25. mai skal bli landets nasjonale markeringsdag for savnede barn.

Året etter blir den ideelle organisasjonen Nasjonalt senter for savnede og utnyttede barn opprettet, på bakgrunn av Etans forsvinning.

Han har nå vært sporløst borte i fem år.

I 1985, seks år etter forsvinningen, blir Etan en av de første til å bli etterlyst med bilde og navn på melkekartonger.

Julie og Stanley bestemmer seg for å bli boende i den samme leiligheten i Prince Street, i håp om at sønnen en dag skal returnere hjem.

Kun seks forsvinningssaker har blitt oppklart etter melkekartong-etterlysning. Foto: AP Photo/NTB

Pedofil hovedmistenkt

Flere år går og sporene blir kalde. Likevel får politiet ferten av en mann i nabolaget ved navn Jose Antonio Ramos.

Politiet finner ut at Ramos hadde en tilknytning til familien via Etans barnevakt som han hadde et forhold til. I 1982 ble Ramos beskyldt for å ha lokket unge gutter inn i avløpsrør i samme område som Etan forsvant.

Jose Antonio Ramos' arrestasjonsfoto. Foto: AP Photo/NTB

Ramos blir hovedmistenkt i seksåringens forsvinning.

I avløpsrøret finnet politiet bilder av unge gutter av seksuell karakter. Selv bekrefter han overfor politiet at han tvang med seg en gutt til leiligheten sin, for deretter å forgripe seg på ham. Ramos sier han er 90 prosent sikker på at det var Etan.

Året er 2000. I åtte timer endevender politiet kjelleren i blokka hvor Ramos tidligere har bodd. Det blir funnet benrester, men analyser viser de tilhører et dyr.

Politiet finner ingenting som kan knytte Ramos til seksåringens forsvinning. Likevel vinner Julie og Stanley et sivilt søksmål mot Ramos, og han blir dømt til å betale to millioner amerikanske dollar.

Hvert år den 9. oktober, på Etans bursdag, sender Stanley en savnet-plakat til Ramos. På baksiden skriver han «Hva gjorde du med den lille gutten min?».

I 2001 blir Etan erklært juridisk død.

Ramos soner 20 år i fengsel for å ha seksuelt misbrukt en åtteåring, men slipper ut 7. november 2012 – i en alder av 68 år. Etter kort tid blir han igjen arrestert, denne gangen for brudd på Megan's Law – en amerikansk føderal lov som seksualforbrytere må følge etter ferdig soning.



Loven går ut på at all informasjon om mennesker som er dømt for seksuelle overgrep mot barn skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. Ramos løy om hvor han oppholdt seg etter soning, og han sitter derfor fortsatt bak lås og slå, 76 år gammel.

Gjenåpner saken

I 2010 gjenåpner politiet den da 31 år gamle forsvinningssaken, og de går gjennom gamle spor.

Othinel Miller samarbeider med politiet. Foto: Stella Pictures/ddp/Marino Joe

To år senere havner en mann ved navn Othinel Miller i søkelyset. Han arbeidet som «handyman» i området da Etan forsvant, og det blir kjent at han la nytt sement-gulv i kjelleren kun dager etter seksåringens forsvinning.

19. april 2012 starter endevendingen av Millers tidligere kjeller, med et stort presseoppbud tilstede. Politiet og FBI holder på i fire dager, men finner ikke noe som kan koble mannen til forsvinningen. Miller selv samarbeider med politiet og hevder sin uskyld.

Under det blå teltet arbeider politiet med å finkjemme Millers kjeller. Foto: Bebeto Matthews/AP Photo/NTB

Gjennombruddet

Lille Etan er igjen avbildet i landets største aviser og nettsteder verden over. I kjølvannet av medieomtalen dukker det opp et interessant tips.

En mann tar kontakt med politiet i mai 2012. Han presenterer seg som Jose Lopez, og sier han har en sterk mistanke om at han kjenner mannen som tok Etan. Ikke nok med det – det er svogeren hans.

Vi går 33 år tilbake i tid. I 1979 jobber 18 år gamle Pedro Hernandez i en liten dagligvarehandel like ved Etans faste busstopp. Her rydder han, bærer varer og betjener kassen.

Få dager etter Etans forsvinning flytter 18-åringen tilbake til hjemstedet Maple Shade i New Jersey. Han får jobb på en fabrikk.

Pedro er katolikk, og etter hjemkomsten på 80-tallet deltar han i flere møter i kirken. Det er her, under en seanse hvor alle oppmøtte skal be om syndsforlatelse, at den unge mannen forteller sin største hemmelighet. Deretter faller han på kne i gråt.

Pedro åpner også opp om drapet til mange i sin omgangskrets. Likevel blir hendelsen han beskriver litt annerledes for hver gang han gjenforteller den.

I vitneavhør forteller blant annet en barndomsvenn at Pedro hadde beskrevet gutten som en afroamerikaner, mens ekskona var av den oppfatning at gutten var en tenåring.

Pedro Hernandez (t.h) og forsvarer Harvey Fishbein avbildet 15. november 2012. Foto: Louis Lanzano/AP Photo/NTB

Lettere psykisk utviklingshemmet

Pedro, som nå er 51 år gammel, sitter to dager i avhør med få pauser. Politiet leser ikke opp rettighetene hans før etter syv timer. Uvitende om loven (Miranda-lovgivningen, journ.anm) uttaler han seg derfor uten forsvarer tilstede.

Han forteller at han møtte Etan på gata, og at gutten fulgte etter ham ned i butikkens kjeller etter lovnader om å få en flaske brus.

Deretter stilte han seg bak Etan og kvalte gutten. Pedro hevder Etan fortsatt var i live de han puttet kroppen hans i en plastikkpose. Posen la han i en pappeske, og esken plasserte han noen kvartaler unna butikken.

Politiet går ut i media og sier de har gjort en arrestasjon.

14. november 2012 blir Pedro tiltalt for forsettelig drap og overlagt kidnapping.

Etan ble på nytt forsidestoff i 2012. Foto: Richard Levine/Alamy

Rettssaken erklæres ugyldig

Forsvarer Harvey Fishbein dokumenterer at hans klient er diagnostisert med schizotypal personlighetsforstyrrelse. Pedro lider av hallusinasjoner, vrangforestillinger og har 70 i IQ. Han er lettere psykisk utviklingshemmet, og han har fått diagnosen av flere psykologer og psykiatere.

Forsvarerne mener Pedro har tilstått et drap han selv tror han har begått, men som kun er oppspinn.

Juryen begynner å tvile. Pedros datter, Becky Hernandez, forteller fra vitneboksen at hun har sett faren snakke til seg selv ved flere anledninger, og at han har fortalt om å ha sett både engler og demoner.

I 2015 sitter juryen i 18 dager uten å bli enige. De klarer ikke oppnå en dom, og rettssaken blir erklært ugyldig.

Julie og Stanley Patz ankommer Manhattan høyesterett 18. april 2017. Foto: Richard Drew/AP Photo/NTB

Ikke før 14. februar 2017, etter en ny og langvarig rettssak, blir han erklært skyldig for drap og kidnapping.

18. april samme år får 56 år gamle Pedro Hernandez livstidsdommen. Først om 25 år, altså i 2042, kan han søke om prøveløslatelse. Han vil da være 81 år gammel.

Det er nå 41 år siden Etan Patz aldri rakk skolebussen.

Foreldrene Stanley og Julie solgte leiligheten i Prince Street i 2019. Det var ikke lenger noe håp om at sønnen skulle returnere, selv om Etans levninger aldri har blitt funnet.

Nabolaget minnes fortsatt seks år gamle Etan Patz. Foto: Mark Lennihan/AP Photo/NTB

Kilder: The New York Times, Los Angeles Times, Reuters, New York Daily News, Wikipedia, CBS News, TV 2, CNN.