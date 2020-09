«Ylvis» med indre blødninger etter TV-innspilling: – Klarte ikke gå på flere dager

GOD KVELD NORGE TV2: Da Vegard Ylvisåker (41) skulle svare på et spørsmål under innspillingen av det nye programmet «På Holmen», gikk ikke ting helt etter planen.

Bård (38) og Vegard Ylvisåker er sammen med Magnus Devold (33) og Calle Hellevang Larsen (43) aktuelle i sitt nye program «På Holmen» for TVNorge.

Under innspilling av spalten «Greven av grønt», hvor man skal svare på spørsmål om frukt og grønt, går det galt for Vegard. Svarer man feil på spørsmålet, blir man nemlig straffet med et spark i låret av UFC-fighteren Emil Meek.

Måtte undersøkes

Vegard forteller at da han kom hjem etter innspilling, måtte han ligge med foten hevet og klarte ikke gå på flere dager.

– Jeg gikk til fysioterapeut og tok ultralyd. Det viste seg at jeg hadde en liten «blodgutt» på åtte centimeter inni låret. En liten pølse. Den har jeg fortsatt, en og en halv måned etterpå, forteller han.

Se God kveld Norge-intervjuet og video av hendelsen øverst i saken!

– Tok i litt ekstra

Vegard forteller at både Calle og Bård ble sparket først, hvorpå Calle ble helt stille og Bård falt i bakken, mens Vegard selv nøt synet, før det ble hans tur.

– Da han sparket meg sa han at han tok i litt ekstra og da bare forsvant jeg inn i smerte-land, sier Vegard til God kveld Norge.

Sparket resulterte i en indre blødning, eller «en liten blodgutt», og nesten to måneder med halting for Ylvisåker. Bård la senere ut en Instagram-video hvor man tydelig ser haltingen til broren.