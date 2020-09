Positive nyheter etter skaden: – Jeg er veldig lettet

Elverum-spilleren fikk en stygg kneskade i mesterligakampen mot Porto og var redd for at det kunne være en korsbåndskade.

Da TV 2 møtte Blonz etter svarresultatene fra Elverum sykehus, var håndballspilleren meget fornøyd.

– Det var det beste utfallet jeg kunne fått beskjed om. Jeg er veldig lettet. Kneet har vært ut av ledd så det er noen leddbånd som må heles. Jeg blir ute i seks til åtte uker, sier Blonz til TV 2.

Etter at supertalentets storspill i møtet med Porto, hvor han leverte ti scoringer på 13 avslutninger, endte kampen med en vridning i kneet i siste angrep.

Se høydepunktene fra kampen øverst i saken.



– Kjipt er det uansett, men det er bra at jeg får det nå. Det hadde vært verre om jeg var dårlig i håndball og ble skadet. Jeg har levert bra, og så håper jeg at jeg fortsetter når jeg kommer på banen igjen, sier Elverum-spilleren.

Landslagssjef Christian Berge var også lettet etter nyheten.

– Da jeg så situasjonen, så det fælt ut. At det endte med seks til åtte uker er jeg veldig glad for. Først og fremst er han i kanonform nå, så det var synd for han at han gikk på den skaden der, men han kommer fort tilbake. Han er lettrent og sulten, sier Berge til TV 2.

– Hvor god var han akkurat nå?

– Veldig god. Ikke bare i norsk liga, men han viste det til gangs mot Porto også. Som jeg har sagt hele veien; det er en veldig spennende spiller som jeg ikke tror kommer til å ha Elverum som siste stoppested, mener Berge.

Om seks uker starter Norge kvalifiseringen til EM 2022. Berge vil ikke legge press på unggutten.

– Vi får følge utviklingen, men vi tar ingen risiko på det. Han får tid og mulighet til å bygge seg opp igjen. Så skal han få komme tilbake igjen, sier landslagssjefen.

Selv ser 20-åringen lyst på fremtiden tross skaden.

– Jeg går glipp av en del kamper, men jeg ser fremover og skal trene godt i disse ukene. Man vil aldri være skadet, men jeg har vært forberedt på det de siste dagene. Nå handler det bare om å se fremover, sier det unge håndballtalentet, som håper å være tilbake i november.