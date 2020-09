Frp-topp forhandlet statsbudsjettet: Mener Venstre skjulte «Født Fri»-binding

Venstre forhandlet inn 5 millioner til stiftelsen i statsbudsjettet for 2018. Nå sier Frps sjefsforhandler at de neppe hadde fått støtte, hvis han hadde visst om Venstres tilknytning til stiftelsen.

– Dette er en parlamentarisk historisk hendelse. Det har aldri skjedd før at Stortinget har bevilget penger til noe som ikke eksisterer, sa Venstres Abid Raja da stiftelsen fikk 5 millioner i statsbudsjettet for 2018.

Mandag ble det klart at Kunnskapsdepartementet stanser støtten til stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman er daglig leder. Det skjer etter en granskning av Ernst and Young på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

OPPSTARTEN: Shabana Rehman (t.v.) og partileder i Venstre, Trine Skei Grande (t.h.) skjærer kaken med skriften "Født fri" på. Feiringen fant sted på Abid Rajas (V) (i midten) kontor på Stortinget. Foto: NTB Scanpix

Den konkluderer med at økonomistyringen i stiftelsen har vært dårlig. Stiftelsen anklages for å ha brukt statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til.

Rehman mener rapporten er full av feil.

Rajas hjertebarn

Født Fri har nære bindinger til Venstre, og spesielt Abid Raja.

20. november 2017 skrev Rehmann selv i VG at hun og flere andre var blitt invitert til Stortinget av Raja og Venstre-leder Trine Skei Grande:

«Venstre utfordret oss til å danne en stiftelse, som kunne samle kampen mot negativ sosial kontroll og skamvolden. De stoppet ikke der, de gikk også langt i å love oss økonomisk støtte i dette arbeidet».

I statsbudsjettet for 2018, fikk Venstre forhandlet inn fem millioner til stiftelsen. Enigheten fant sted 22. november 2017. Den gang var ikke stiftelsen opprettet offisielt. Først 5. mars 2018 ble Født Fri godkjent i Stiftelsesregisteret, ifølge Vårt Land.

Ifølge Vårt Land gikk det bare fire uker fra ideen om Født Fri ble nevnt for Venstre-politiker Abid Raja den 26. oktober 2017, til Venstre sikret stiftelsen fem millioner kroner i statsbudsjettet.

Nå sier Frps Helge Andre Njåstad at organisasjonen neppe hadde fått penger, hvis Frp var kjent med bindingen mellom Venstre og Født Fri.

Skeptisk til Venstre-rolle

I 2017 var Njåstads Frps mann i budsjettforhandlingene på Stortinget. Da satt Høyre og Frp alene i regjering, men forhandlet statsbudsjett med Venstre og KrF i Stortinget.

– At Venstre var med på etableringen av denne organisasjonen, var ikke informasjon som vi fikk i forhandlingene. Vi visste heller ikke at organisasjonen ikke var opprettet, sier han til TV 2.

FORHANDLET I 2017: De finanspolitiske talsmennene f.v. Nicolai Astrup (H), Helge André Njåstad (Frp), Terje Breivik (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) etter pressekonferansen i Stortingets vandrehall Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Å gi penger til egne parti-initiativ er vi veldig varsomme med. Venstre hadde masse ønsker og innspill, og ønsket å strø små summer rundt omkring. Det var KrF og Venstre i et nøtteskall. De hadde masse småprosjekter som skulle få penger, sier Njåstad.

– Er det i ettertid grunn til å føle seg lurt av Venstre?

– Jeg synes Venstre kunne vært åpnere om sin egen rolle, ja.

– Ville dere gitt de penger med informasjon om at dette var et initiativ fra Venstre?

– Tror ikke resultatet ville blitt støtte om den informasjonen var kjent, nei, sier Njåstad.

Breivik: – Felles ansvarlig

Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik, forhandlet budsjettet sammen med Njåstad.

– Som en som har sittet som opposisjonspolitiker og forhandlet med Njåstad da han representerte regjeringen, og nå på andre siden av bordet, er det en kjensgjerning at forhandlingsresultatet står vi selvsagt felles ansvarlig for. Det vi har blitt enige om, står vi inne for uansett hvem som fremsetter kravet. På samme måte som Venstre i regjering naturlig nok sender krav fra Frp til kvalitetssikring til departementene, regner jeg med at Njåstad og Frp gjorde det samme da de var regjeringsparti, sier Breivik til TV 2.

VENSTRE-FORHANDLER: Breivik forhandlet statsbudsjettet for 2018. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Han sier Venstre alltid har vært opptatt av kampen mot negativ sosial kontroll.

– Og det er ikke uvanlig at det forhandles støtte til ulike formål og organisasjoner i en budsjettforhandling på Stortinget. Men det er selvsagt en forutsetning at alle midler som gis over statsbudsjettet skal gå til det de er ment for. Slikt sett er det viktig at vi skiller mellom formål og organisasjon i denne saken. Når det er sagt, er det trist lesning som kommer fram i rapporten, og i etterpåklokskapens lys er det umulig å si hva Venstre ville gjort om vi hadde visst den gang det vi vet nå, sier Breivik, som også er Venstre-nestleder.

Taus Raja

TV 2 har stilt Abid Raja en rekke spørsmål. Kulturdepartementet opplyser at Kunnskapsdepartementet og Grunde Almeland (V) svarer for både regjeringen og Venstre i denne saken.

Aftenposten-kommentator Andreas Slettholm skriver i en kommentar tirsdag at «Shabana Rehmans pengebruk er Abid Rajas problem».»

STILLE FRA RAJA: Kulturminister Abid Raja ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Annika Byrde

– Støtten til Født Fri er et godt eksempel på en politisk ukultur i Norge som kalles «tilskudd». Ellers i politikken er det politikernes rolle å finne ut hva man ønsker å oppnå. Deretter overlates forvaltningen til byråkratiet. Raja og Grande kunne for eksempel laget en søknadsordning for organisasjoner som ville motvirke æresvold og negativ sosial kontroll. Det kunne ha vært en åpen prosess der enhver kunne søke på midler som utlyses. Kriteriene kunne vært klare og åpne. Så kunne fagfolk finne ut hvem som var best egnet, skriver Slettholm.

Han anklager Raja for å ha «gamblet mange millioner» på at stiftelsen er den beste til å forebygge sosial kontroll. Fra 2018 til 2020 har Født Fri fått 17 millioner kroner over statsbudsjettet.