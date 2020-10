Etter å ha tapt første tvekamp inne på årets Farmen-gård ved Samsjøen i Ådal, fikk Jostein Grav (58) fra Hobøl en ny mulighet til å kjempe seg tilbake til Farmen. Ikke langt unna lå nemlig torpet Hvalssetra.

Alt han måtte gjøre var å utkonkurrere en av de tre Torpet-beboerne og tidligere Farmen-deltakerne: Mathias Scott Pascual (28), Karianne Amlie Wahlstrøm og Olav Harald Ulstein (58).

Det skulle derimot bli enklere sagt enn gjort.

– Jeg ble for så vidt tatt greit i mot, men du merket jo at de var en trio. Det virket på meg som det var et voldsomt spill mellom de tre ovenfor meg. Jeg tror de hadde en plan om at de skulle være igjen der og eventuelt finne ut hvem av dem som skulle inn igjen på Farmen, forteller Grav på telefon til TV 2 etter at har kommet tilbake til 2020.

MØTTE MOTSTAND: På Torpet bodde allerede de tre tidligere Farmen-deltakerne Karianne Amlie Wahlstrøm (29), Olav Harald Ulstein (58) og Mathias Scott Pascual (28). Foto: TV 2.

Satte «spikeren i kista» for seg selv

Reglene på Torpet er slik at ukens nykommer må i kamp med en av de tre som allerede er på husmannsplassen. Disse tre blir enige om hvem av dem som skal ta opp kampen med den nyankomne, mens nykommeren får velge hvilken gren de skal kjempe i.

Etter en amper diskusjon ble trioen til slutt enige om at det var Olav Harald Ulstein (58) som skulle møte Grav i Torpets første duell.

Grav valgte kampen «spiker i planke», som går ut på å treffe tre blinkskiver på baksiden av en planke med størst mulig nøyaktighet.

Ulstein traff best, og dermed var både Farmen- og Torpet-eventyret over for Grav. Etterpå har han angret litt på valget av kampgren.

– Det var rett og slett uflaks med den spikeren, for jeg er jo en praktiker, mener Grav og utdyper:

– Jeg hadde nok valgt en annen gren, hvis jeg hadde visst at jeg skulle møte Olav. Det lå jo litt i kortene at det måtte bli Olav, men han prøvde jo ifølge han selv å unngå det. Samtidig kan det nok hende at det var bevisst, og at han prøvde å dreie meg over på en øvelse som han mente han kunne slå meg i.

SPIKER-DUELL: Til slutt var det Olav Harald Ulstein som vant spiker-konkurransen og Jostein Grav måtte dermed forlate Torpet. Foto: TV 2

Mistet litt motivasjon

58-åringen mener også at han allerede hadde mistet noe av motivasjonen da han røk ut som første deltaker fra Farmen 2020.

– Jeg tenkte at det var mange uker å være her før du får komme tilbake igjen på Farmen. Så jeg tenkte nesten like mye på å komme meg hjem.

Han skulle derimot gjerne kommet tilbake på Farmen igjen for å ta et oppgjør med en av deltakerne der. Det oppstod nemlig uenigheter mellom Grav og storbonden Daniel Viem Årdal (30) etter at han valgte ham til førstekjempe.

– Jeg skulle gjerne tatt et oppgjør med Daniel, og hatt en ordentlig tvekamp med han, sier 58-åringen.

– Ble lurt

Deltakerne på Torpet må utføre ulike oppdrag på seteren for å få mat og husdyr. Grav bygde derfor både en brygge og en hvilebenk under det korte oppholdet, men han mener at de tre andre hadde gjort lite før han kom.

– Jeg ble jo lurt litt trill rundt av de tre gamle Farmen-deltakerne som satt der. De sa at de hadde kommet dagen før, ikke hadde fått mye mat, og antakeligvis ikke heller gjort noen av de oppdragene som gjorde at de fikk mat på bordet. Så jeg gikk på med krum nakke da de fortalte hva som skulle gjøres. Den ene dagen jeg var der gjorde jeg vel to oppdrag, forteller Grav.

UTE: Jostein Grav fikk et kort opphold på Torpet. Foto: Alex Iversen / TV 2

Samme dag som det var tvekamp, fikk Grav også høre av Olav Harald Ulstein at Pascual og Wahlstrøm hadde gjemt unna flere matvarer som kaffe, sukker og søtsaker. Det synes Grav lite om.

– Det siste jeg sa til de to, Karianne og Mathias, var at «dere burde egentlig være litt flaue og ha litt dårlig samvittighet over måten dere har behandlet meg på, for her har jeg stått på og jobbet som et helvete og så har dere gjemt unna sukker og kaffe. Det synes jeg var virkelig lite respektabelt», forteller Grav.

Ingen av de andre deltakerne har vært tilgjengelige for å gi en kommentar, ettersom produksjonen av Farmen fortsatt pågår.

Se Torpet på TV 2 Sumo mandag, torsdag, fredag og søndag.