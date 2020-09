Ser du hvorfor observante NRK-seere reagerte da Johannes (28) var på scenen?

Johannes Klemp ble hyret inn som skuespiller under lørdagens Opera-sending i «Stjernekamp». Dette likte «Love Island»-fansen svært godt.

SPJÆRET BUKSA: Klemp tar TV-tabben med humor. Foto: Privat

– Jeg har fått mange hyggelige meldinger etter min opptreden i «Stjernekamp». Noe jeg setter stor pris på, sier han til God kveld Norge.

Klemp var med på to Opera-nummer, både da Hege Øversveen sang «Habanera» og da Myra sang «Seguidilla», begge fra «Carmen».

– Jeg hadde et lite uhell midtveis i første nummer hvor buksen min spjæret fra rumpe og hele veien frem til «Majoren». Dette syntes heldigvis ikke så godt på TV, men de aller ivrigste seerne har sendt meg en melding for å påpeke at de hadde fått det med seg, sier han.

Se hendelsen i videovinduet øverst i saken!

– Glad i oppmerksomhet

Klemp sier han fikk muligheten til å være Opera-skuespiller via fetteren, Miguel-Angel Fernandez, som jobber som koreograf for Stjernekamp.

– Da det oppsto et behov for en kjekkas som kunne fylle rollen som Don Jose til begge «Carmen»-numrene, foreslo Miguel meg.

Reality-profilen, som forøvrig studerer juss i Oslo for tiden, kunne ingenting om opera før Stjernekamp, men nå vurderer han å legge inn en arie eller to på spillelisten.

I ROLLEN: Klemp likte å spille kjekkasen Don Jose. Det var da han satt seg ned på denne trekassen at det gikk galt. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK Les mer KJEKKAS: Klemp utdanner seg til å bli jurist, men er ikke fremmed for å være skuespiller i tillegg. Foto: NRK Les mer

– Det var utrolig gøy å være med på Stjernekamp. Dette er et program jeg har sett på med familie i mange år, så det å stå på scenen selv var spesielt. Jeg er en person som elsker oppmerksomhet og som elsker å vise seg frem. Det å stå på «Stjernekamp» direkte på NRK var veldig givende. Jeg hadde gledet meg til dette hele uken, så det var utrolig kult å faktisk få gjennomført.

– Har du drevet med skuespill før?

– Jeg var opptatt av teater og skuespill som liten og jeg var aktiv innenfor flere barneteater, men etterhvert som jeg ble eldre la jeg det litt bort. Den siste tiden har jeg kjent på at jeg hører hjemme på skjermen, så derfor vurderer jeg å børste støv av min indre skuespiller.

KJEKKAS: Johannes Klemp(t.v.), Emilio Evertsen da Gama, Ali Esmael, Eskild Magnussen, Nathan Kahungu og Ådne Funderud var de første guttene som sjekket inn på kjærlighetshotellet til «Love Island». Foto: Marit Grøtte / TV 2

Vant både penger og kjærlighet

Etter åtte uker med dating, drama og kjærlighet i en villa utenfor Buenos Aires i Argentina, ble Nora Haukland (23) og Johannes Klemp kåret til vinnerne av Love Island i februar.

De dunket ut 25 andre deltakere, etter at TV-seerne stemte på dem som det beste paret.

BOR SAMMEN: Nora Haukland og Johannes Klemp bor sammen i Johannes' leilighet. Foto: Privat

Etter at seerne hadde stemt dem frem, måtte de gjennom en troskapstest. Premien til Love Island-vinnerne er 300.000 kroner, og konseptet er slik at de to vinnerne får hver sin konvolutt, og i en av dem er det 300.000 kroner.

Den personen som får pengene, kan velge om han eller hun skal beholde alt selv eller dele med partneren. Det var Klemp som fikk konvolutten med pengene, og dermed var valget opp til ham. Han valgte å dele pengepremien med Haukland.

De to er fortsatt kjærester, og flyttet til og med sammen tidligere i år.