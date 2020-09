Alexander Sørloth klar for RB Leipzig

Se Sørloths Trabzonspor-farvel over!

Alexander Sørloth (24) er klar for RB Leipzig, slik sportsdirektør Markus Krösche bekreftet til TV 2 tirsdag ettermiddag. Nå bekrefter klubben overgangen også på sine nettsider og i sosiale medier.

Sørloth har skrevet under på en femårskontrakt, og får draktnummer 19 på ryggen.

– Etter de innledende samtalene ble det raskt klart at jeg ønsket å spille for RB Leipzig. Klubben imponerte i ligaen forrige sesong, og de imponerte enda mer i Champions League. Angrepsfotballen Julian Nagelsmann vil spille passer meg bra. Jeg ser frem til utfordringen i Bundesliga og Champions League, sier Sørloth.

RED BULL-KLAR: Alexander Sørloth får draktnummer 19 i sin nye klubb.

Klubbens sportsdirektør er henrykt over å ha nordmannen med på laget.

– I Alexander Sørloth har vi signert spilleren vi blinket oss ut til den ledige plassen i angrepet. Han er en veldig fysisk og teknisk dyktig spiller, og han er begavet i hodespillet og i avslutningene. Alexander har alle kvaliteter som er viktige for vår offensive spillestil. Han har akkurat hatt en fantastisk sesong i Tyrkia, hvor han kunne vise sine kvaliteter som målscorer og sjanseskaper, sier Krösche.

Artikkelen oppdateres!

Da TV 2 tirsdag spurte sportsdirektør Markus Krösche om Sørloth ville ble presentert samme dag, svarte han nei.

– Blir han presentert i morgen?

– Ja.

– Når?

– Klokken 12.

I pressemeldingen bekrefter RB Leipzig at Sørloth vil bli presentert kl. 12 onsdag.

I LEIPZIG: Alexander Sørloth og kjæresten Lena Selnes forlater hotellet sitt tirsdag ettermiddag. Foto: Tips

Samtalen med Krösche foregikk på RB Leipzigs treningsanlegg. Der befant også Sørloth seg tirsdag ettermiddag, etter å ha blitt fraktet inn bakveien sammen med sine agenter og kjæresten Lena Selnes.

Tidligere tirsdag var nordmannen på legesjekk, mens klubben pirret fansen med å endre navn fra «De Roten Bullen» til «De Røten Bullen» i påvente av den offisielle bekreftelsen.

Så mye koster han

Ifølge den tyske avisen Bild vil Sørloth skrive under på en femårskontrakt med klubben. RB Leipzig vil angivelig betale 20 millioner euro, en sum som kan stige til 22 millioner euro basert på klausuler i avtalen. Summen fordeles mellom Trabzonspor og Crystal Palace, skriver Bild.

Totalsummen tilsvarer 239 millioner kroner. Dermed spørs det om han blir tidenes dyreste norske spiller. Sander Berge ble solgt til Sheffield United for en sum mellom 200 og 250 millioner kroner i vinter.

Trabzonspors president uttalte imidlertid for tre dager siden at de ville få rundt 30 millioner euro for Sørloth.

RB Leipzig-direktør Oliver Mintzlaff er henrykt over å ha lykkes med overgang, etter det han beskriver som krevende forhandlinger ettersom både Crystal Palace og Trabzonspor var involvert.

– Vi er veldig fornøyd med å signere Alexander Sørloth. Å gjennomføre denne komplekse overgangen suksessfylt var bare mulig takket være det gode samarbeidet i vårt team, som jeg gjerne vil takke. Ikke bare passer Alexander filosofien vår prefekt, han er en tøff midtspiss som også kan spille på kanten, og det er den siste brikken i vårt puslespill denne sesongen, sier han.

Takket Trabzonspor

Tidligere tirsdag delte gamleklubben Trabzonspor en video der Sørloth takket for seg.

– Det siste året har vært veldig emosjonelt for meg. Jeg vil takke presidenten for å ta meg inn og være en farsfigur for meg. Han var spesiell for meg, sier Sørloth i en video Trabzonspor har lagt ut.

– Jeg fikk mange venner. Ikke bare på banen, men også blant folk i byen. Derfor er det vanskelig for meg nå å sende denne meldingen via video, jeg skulle ønske jeg kunne være der og si det personlig, fortsetter Sørloth.

I videoen forklarer han at muligheten for spill i Bundesliga rett og slett ble for fristende.

– Trabzonspor tok imot meg som en sønn, men jeg har drømmer og mål i karrieren min. En av dem er å spille Bundesliga. Det er en av de beste ligaene i verden. Det er med tungt hjerte jeg velger dette, men jeg må tenke på karrieren min. Jeg velger ikke bort Trabzon, jeg velger å ta det neste steget i karrieren min. Jeg håper alle forstår det, sier Sørloth.

– Jeg hadde elsket å si farvel til dere alle personlig, men med Covid-19-situasjonen er det vanskelig å reise. Derfor kan jeg dessverre ikke komme dit og ta dere i hånden og ta farvel på en skikkelig måte. Uansett vil jeg si at jeg setter stor pris på hvordan jeg ble tatt imot. Jeg vil alltid ha venner i Trabzon.