Slik skal Synnøve Skarbø slå tilbake: – Jeg fikk meg en knekk

Skal vi danse fikk en eventyrlig start for Synnøve Skarbø og Santino Mirenna, men så gikk det nedover. Nå har de lagt en ny slagplan.

Programleder og podcaster Synnøve Skarbø (49) og dansepartneren Santino Mirenna strålte på parketten under premieren av Skal vi danse. Paret fikk rett og slett jive til å se latterlig enkelt ut.

Synnøve begeistret dommerne: – Så vakkert

Duoen la seg helt i toppsjiktet med 26 poeng fra dommerne, kun slått av Birgit Skarstein (31), Nathan «Nate» Kahungu (23) og Andreas Wahl (37). Så fikk Skarbø en real nedtur.

Ble skadet

Uken etter premieren pådro 49-åringen seg en strekk og brist i tre ribbein, noe som også påvirket parets forberedelser til neste dans.

Se Skarbø fortelle om skaden i videoklippet øverst i saken.

– Det var helt klart en stor begrensning, i alle fall den første uka. Jeg kunne ikke bøye meg til høyre i det hele tatt, sier hun, og legger til at skaden satte en liten støkk i henne.

– Men det er ikke slik at det hindrer meg nå, for nå føler jeg meg såpass frisk at jeg ikke kan ta hensyn til det mer.

Synnøve fikk slakt av dommerne

49-åringen forteller at hun har gått til behandling hos kiropraktor for skadene.

– Fikk en knekk

Skarbø forteller at de lunkne tilbakemeldingene på deres andre dans gikk innpå henne. Ikke fordi hun syntes at tilbakemeldingene var ufortjent, men fordi hun visste at hun ikke hadde prestert så godt som hun ønsket.

– Jeg fikk meg en knekk, og var veldig skuffet over meg selv. Jeg blir lei meg av kritikk, og er ikke den typen der alt bare preller av, sier hun.

Skarbø prøver å ta til seg dommernes tilbakemelding, og heller fokusere mer på hva de sier hun bør terpe på enn at det er kritikk.

– Jeg er ikke bitter på dommerne altså. Overhodet ikke, forsikrer hun.

Uvant å ikke ha kontroll

Programlederen beskriver seg selv som en person som liker, og er vant til, å ha stålkontroll på det hun driver med. For første gang på veldig lenge har hun måttet innse at hun ikke har det.

DANSEPARTNERE: Synnøve Skarbø danser med proffdanseren Santino Mirenna. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg er en person som setter stor pris på system i alle ledd i livet, så det var litt uvant for meg å ikke ha kontroll. Jeg skulle ønske at jeg var en sånn som bare klarte å gi litt blaffen, sier hun

Nå har hun imidlertid merket at nervene er mer i sjakk og at hun kjenner mer på mestring.

– Jeg klarer i større grad å tenke at jeg virkelig har lyst til dette og at det tross alt er kjekkeste jeg har gjort. Til tross for den skaden, så har jeg hatt det så gøy! Jeg trives så godt med treningene på dansesenteret og ... Ja, jeg har kost meg glugg ihjel!, bedyrer Skarbø.

Har økt treningsmengden

Forrige uke ble Skarbø og Mirenna blant de tre parene med færrest sammenlagte poeng, men nå er klare for å slå tilbake, og har virkelig satt inn støtet før lørdagens sending.

Ny nedtur for Synnøve: – Jeg er ikke imponert

– Vi har rett og slett steppet opp gamet. Denne uka har vi hatt to danseøkter om dagen, for å ta igjen det tapte, forteller 49-åringen.

Lørdag kveld skal paret danse showdance til Eurovision-klassikeren fra 1996, «Ooh Aah... Just a little bit», og Skarbø er fast bestemt på å gjøre alt i sin makt for å komme videre.

– Jeg er overhodet ikke mettet! Det er så mange danser jeg har lyst til å lære. Konkurranseinstinktet er i høygir, og jeg har veldig lyst til å komme videre, sier hun entusiastisk.

Se Skal vi danse lørdager klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Sumo.

Få også med deg det som skjer bak i kulissene med Dansebobla på TV 2 Sumo.