Glimt-treneren har funnet AC Milans svakheter

Det er bred enighet om at Bodø/Glimt må opp på et nivå de ikke har vært på enda for å tukte AC Milan i Europaliga-kvaliken.

– Det er ikke noe å gå rundt å ha vondt i magen for. Vi må se muligheter. Vi må være offensive og gå inn med dette med selvtillit.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen beholder roen før han og elevene skal ut i sin hittil største test i karrieren. Europaliga-kvaliken mot AC Milan på San Siro torsdag ville nok gitt de fleste litt ekstra sommerfugler i magen. Men det gjelder ikke i Glimt-leiren.

– Jeg er veldig rolig. Gleder meg. Vi har fått sett de to siste kampene de har spilt – de to eneste om man tar bort pre-season. Vi møter et meget sterkt lag. Et godt kollektiv og et lag som liker å presse høyt. Spekket med individuelt meget gode spillere. Utfordringen er stor, men ingenting er gøyere enn nye, store utfordringer, sier Knutsen til TV 2, like før klubbens avreise fra Bodø retning Milano tirsdag.

– Sånt man drømmer om

Milan, med Zlatan Ibrahimovic i spissen, er uten tvil nettopp det. Det er likevel ikke snakk om å legge seg bakpå og gå på kompromiss med spillet som har gjort Glimt til Norges desidert beste lag - med 50 av 54 mulige poeng og svimlende 65 scorede mål.

– Det er sånt man drømmer om når man er liten. Det blir stort. Så er det viktig for oss å huske på at vi må være oss selv, tørre og være oss selv for å ha en mulighet. Jeg tror ikke vi skal dra dit og gjøre noe annet. Da tror jeg vi skal få det tøft, sier midtbanesjef Patrick Berg.

Den inngangen til kampen deler Jens Petter Hauge.

– Det er avgjørende at flest mulig kommer opp på et nivå vi ikke har vært på enda. Vi må levere en helt sinnssjuk prestasjon alle sammen. Om vi får til det, vet man at alt kan skje. Det kan bli utrolig gøy, sier Hauge.

Jens Petter Hauge (t.v), trener Kjetil Knutsen og Patrick Berg. Foto: Fredrik Hagen

Milans svakheter

Det italienske storlaget sesongåpnet mandag med 2-0-seier over Sampdoria etter to fulltreffere av Zlatan Ibrahimovic. Laget er langt kvassere enn Glimt på papiret, men som Knutsen så riktig påpeker: Alle har svakheter.

– De presser ekstremt høyt. Det er gode på det. Men kommer du deg ut av det presset, så er det muligheter. Vendingsspillet er ett stikkord. Når du eventuelt har kommet deg ut av presset, er det også mulig å komme seg inn bak dem. Det er den enkle oppskriften, sier Knutsen, som vet at det er enklere i teori enn i praksis.

– Det du ikke blir avkledd på i Eliteserien, blir du avkledd på her. Fokus og konsentrasjon må være der i samtlige minutter og sekunder.

– Først og fremst handler det om at vi må opp på vårt øverste, øverste nivå. Og gjerne klare å hente ut noen prosenter til. Det er ikke en norsk kontekst. Det er mye høyere nivå. Da får vi testet oss. Hvor er vi i forhold til et meget sterkt lag i europeisk sammenheng. Det er det vi søker. Vi ønsker å være i Europa. Hvorfor ikke få prøve seg mot de aller, aller beste?

Reiser i samlet tropp

Med seg på flyet sørover er hele førstelagsstallen - unge som etablerte spillere. En viktig del av læringen, sier Knutsen.

– Vi er ett lag. Alle bidrar sammen for å utvikle seg og skape resultater. Nå har vi muligheter til det. Da var det naturlig at vi reiser med hele gruppen og at alle får ta del i opplevelsen. For noen av de yngste er det også fint å få en referanse for å se hva som skal til i hverdagen for å ta de neste stegene. Det synes jeg er helt naturlig at vi gjør, sier Knutsen.

Hauge mener det er viktig at alle får ta del i det europeiske eventyret Glimt har tatt fatt på.

– Det er kult. Det er helt klart noe de kommer til å huske lenge. Det er helt sikkert spillere som kommer til å være i troppen på torsdag og har mye spennende foran seg i karrieren. Det er en vitamininnsprøyting og boost for dem, sier Hauge.