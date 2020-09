Telialigaen: – Bifrost er det dårligste laget vi har møtt hittil

I mandagens runde av Telialigaen Counter-Strike fikk vi nok en gang se en gnist fra Nordavind i det de kjempet nobelt gjennom hele første kart av hovedkampen, mens Bifrost holdt seg til det de kan best.

Kampen endte 1-1, og Bifrost fikk nok en uavgjort, mens Nordavind fikk sitt første poeng siden runde én.

Se kampen i opptak på TV 2 Sumo

Slik endte runde fire av Telialigaen Counter-Strike Apeks 2 - 0 Celestial Gaming Fact Revolution 2 - 0 Foxed Gaming Domino esport 0 - 2 777 Oilers 2 - 0 STB Momentum Nordavind DNB 1 - 1 Bifrost

Alle kampene i runde fire endte 2-0 i favorittenes favør, mens hovedkampen bød helt klart på kveldens mest spennende kamp.

Første kart gikk frem og tilbake før Nordavind til slutt stakk av med seieren på overtid. På kart nummer to derimot fikk vi se hva de nye ansiktene til Bifrost virkelig var gode for, noe lagkaptein Johann «Saasinho» Saasen, ikke var spesielt overrasket over.

– Når vi spiller TV-kamp er det alltid ett bra kart, mens det andre dessverre ikke går i vår favør. Vi vimset og stresset bort kartet der vi ender opp med å kaste bort mange ellers enkle runder grunnet mangel på rutine. Vi gjør det greit med å dra kartet til overtid, men ellers spilte vi dessverre ikke som vi skal på Nuke, forteller Saasen.

Slik ser tabellen ut etter fjerde runde Foto: Skjermdump gamer.no

Vært sammen i knapt et døgn

Kampen mot Nordavind endte med en overbevisende andreomgang der vi fikk se de to nye spillerne til Bifrost virkelig skinne.

– Jeg og «vHw» har spilt en god del med både «mrc» og «hug» tidligere, og de er begge to fantastiske, hardtarbeidende spillere som virkelig gir alt. Vi er gode venner alle sammen, og vil bygge et sterkt lag sammen. Vi kommer til å legge ned så mye tid som mulig fremover, og forhåpentligvis vise hva vi er gode for, forteller Saasen.

Johann «Saasinho» Saasen har fremtidsplanene for laget klare. Foto: Adrian Bredensen, TV 2 E-sport

Etter ukens hovedkamp holder Bifrost seg på midten av tabellen, men lagkapteinen mener tydelig at det er motstanderne som kommer til å lide mest av dette resultatet.

– Det er mye bra fra deres side, men det kan ikke føles godt at de så vidt vinner på mot et lag som har vært sammen i knapt et døgn, som samtidig kastet bort nok runder på kart nummer én til å servere dem et gratispoeng på sølvfat, fortsetter Saasen.

Ambisjonene for Bifrost laget er klare, men om de skal hente seg tilbake i kampen om sluttspill er det mye som må på plass.

– Sluttspill eller ikke, vi kommer til å ta alt steg for steg for å bli bedre, og løse problemer som et lag. Det er mye som skal på plass, men hundre timer med trening i løpet av de neste tre ukene vil sette oss opp for en knallgod avslutning på sesongen. Vi er hundre prosent med i kampen om sluttspillet, for om du skriver av de individuelle ferdigheten i dette laget har du virkelig gått glipp av noe, avslutter en selvsikker Saasen.

Skuffende resultat

Nordavind sikret altså ett poeng mot Bifrost, men verken spillere eller treneren sier seg fornøyde med resultatet.

– Resultatet er virkelig ikke optimalt, og det er nok heller ikke siste gang vi taper poeng mot dårligere lag. Bifrost er det dårligste laget vi har møtt hittil, og vi gir dem selvtillit på kart nummer to som de ikke hadde på det første, fordi de der faktisk måtte bruke kunnskap og lagspill.

Haris «H4RR3» Hadzic ser frem til mye lagtrening de kommende ukene. Foto: Eivind von Døhlen/Good Game

Treneren viser tydelig misnøye med resultatet av kampen, og forteller at de hadde klare planer for det andre kartet.

- Vi satset litt på kart nummer to siden vi ville bekjempe kaos med kaos. Dessverre er de den type kaos-spillere på heltid, så gratulerer til dem for at det er det de er gode på, forteller Haris «H4RR3» Hadzic.

Forventningene til laget er definitivt høyere enn hva resultatet tilsier, men Nordavind legger ikke skjul på at det å nå sluttspillet fremdeles er et realistisk mål.

– Om du spiller for Nordavind forventes det at man kan hamle opp med, og slå de bedre lagene i Telialigaen, derfor er resultatet mot Bifrost skuffende. Vi retter fokus mot de neste kampene, og vi må uten tvil bruke pausen til å bli bedre som et lag, avslutter Hadzic.

Ekspertenes spillerbørs

Kommentator Leon Andor «Landor» Karlsen synes hovedkampen var veldig underholdende.

«Landor» ble underholdt av hovedkampen. Foto: Sindre Stien / Telialigaen

– Rundens hovedkamp var eksplosiv, kaotisk og underholdende. Alt var snudd på hodet, regelboka ble kastet ut av vinduet og vi som seere ble sittende igjen som glade spørsmålstegn. Jeg tror riktignok ingen av spillerne er fornøyde med uavgjort, men én som kan sitte igjen med følelsen av å ha levert en god kamp er dansken «hug» for Bifrost. Han leverte en vill debut med over 100 skade per runde over to kart, og beviste nettopp hvorfor han er hentet inn. Favoritt øyeblikket mitt er uten tvil da dansken løp gjennom lagkameraten sin brannbombe, og fant to Nordavindspillere i ryggen som definitivt ikke var klare for noe lignende, sier kommentator Leon Andor «Landor» Karlsen.