Bertheussens datter om brann: – Fikk helt sjokk

Tirsdag forklarte datteren seg kort for Oslo tingrett.

Moren hennes, Laila Anita Bertheussen (55), er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Hun nektet straffskyld på samtlige 15 punkter i tiltalen da saken startet i Oslo tingrett 8. september.

Bertheussens datter er ikke pliktig til å forklare seg for retten, ettersom det er moren hennes som er tiltalt. Hun ønsker likevel å gjøre det.

Løp ut med spader

Datteren forklarer seg om 17. januar, da familiens søppelkasse stod i flammer. Hun har bodd i utlandet i flere år, men var hjemme på ferie.

– Jeg husker at jeg satt i stua med kjæresten min. Jeg husker ikke hva vi så på, men vi hadde dørene til stua og kjøkkenet åpne. Så husker jeg at det ringte på døra, så lurte mamma på om jeg kunne åpne døra. Da stod det en liten jente der som sa at søppelbøtta vår brant. Jeg fikk helt sjokk, forklarer datteren.

Hun mener hun ropte høyt inn i huset hva som hadde skjedd. Sammen med kjæresten løp hun og begynte med spader å kaste snø på søppelbøtta. Bertheussen fulgte like etter, mener datteren å huske.

Datteren husker også at moren stod og snakket med en mann utenfor huset like etter brannen.

Forklarte seg om trusselbrev

Etter brannen fant Laila Bertheussen et trusselbrev i postkassen sin. Politiadvokat Thomas Blom vil vite hva datteren husker fra brevet, som aktoratet mener Bertheussen selv har laget.

Ifølge datteren kom hun inn på kjøkkenet og så moren stå bøyd over trusselbrevet.

– Hun så veldig sjokkert og overrasket ut. Jeg så at det lå et åpent brev og en papirbit på kjøkkenbenken. Jeg husker ikke akkurat hva det stod, men det var noe avisutklipp med noe bokstaver, som virket veldig truende, sier hun.

– Mamma gikk unna, for hun ville ikke at vi skulle se hvor mye det preget henne, fortsetter datteren, som legger til at både hun og kjæresten leste gjennom brevet.

AKTORATET: Statsadvokatene Frederik G. Ranke og Marit Formo fører påtalemyndighetens sak mot Laila Anita Bertheussen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Hun sier at hun umiddelbart koblet det opp mot farens daværende jobb som justisminister.

– Det var den største forandringen som hadde skjedd. Jeg visste at pappa hadde en høy posisjon som kom til å få kritikk på visse ting, sier hun.

– Ville hørt det

På spørsmål om hun og moren har snakket sammen om teaterstykket «Ways of Seeing», svarer datteren at hun ikke kan huske det.

Aktoratet mener teaterstykket er årsaken til at Bertheussen har begått handlingene hun er tiltalt for, fordi stykket blant annet viser hjemme hennes og knytter Wara opp mot et rasistisk miljø. Bertheussen har i retten vært tydelig på at dette plaget henne og opptok mye av tiden hennes.

Til slutt får datteren spørsmål om når moren kom inn i huset før det ringte på døren den 17. januar. Det husker hun ikke. Samtidig er hun trygg på at det ikke var kort tid før det ringte på.

– Jeg ville hørt det om folk beveget seg rundt i huset den dagen. Og jeg husker at det var veldig stille, sier hun.

Bertheussen og hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, mener PST har hatt et ensidig fokus mens de har etterforsket hendelsene mot henne. De mener at de virkelige gjerningspersonene fremdeles er på frifot.

Saken er satt opp til å vare fram til midten av november.