Går til valg på jernbane til Tromsø

I årtier har en utvidelse av Nord-Norgebanen vært et sterkt ønske i Troms. Nå blir dette en del av Arbeiderpartiets kampsaker før valget i neste år.

Det som tidligere har blitt foreslått er enten en forlengelse av Nord-Norgebanen eller et sidespor fra Tromsø til Narvik og Ofotbanen som er knyttet til det svenske jernbanenettet.

På pressekonferansen i ettermiddag deltok Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran og stortingsrepresentant Cecilie Myrseth. Hun er også medlem i programkomiteen, og har vært en aktiv pådriver for å få partiet til å programfeste Nord-Norgebanen.

– På tide

– Det er en veldig fin dag, sier Myrseth.

Hun sier til TV 2 at hun er stolt over at programkomiteen sier «ja» til den etterlengtede togstrekningen.

Nestleder Skjæran bekrefter at det er et samlet parti som står bak kampsaken.

– Nord-Norge har jo nå i syv år stått helt utenfor alt av nasjonal jernbanesatsing, så nå er det på tide at vi gjør noe med det, sier han.

– Veldig gledelig

– Det er veldig gledelig, men ikke uventet fordi det på sett og vis var annonsert i partiets nordområderapport som kom for to uker siden. I tillegg ble det på et jernbanemøte i Målselv i helga av flere Ap-representanter på nasjonalt og regionalt nivå sagt klart fra om at dette ville bli en kampsak for Ap i valgkampen.

Det sier Terje Traavik (MDG) som fram til nylig var var leder av Tromsø kommunes jernbaneutvalg.

– Aldri før har det vært en større mulighet til å få inn en full utbygging av Nord-Norgebanen i Nasjonal Transportplan. Om man teller de partiene som til nå i ord har bundet seg til å støtte det, så er det i øyeblikket flertall for å få det prioritert og dermed også et flertall for prosjektet, sier han.

– Hadde ikke annet valg

– De hadde ikke noe annet valg, sier politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys.

– Presset av dårlige meningsmålinger er de på sett og vis dratt etter håret inn i dette, men for Nord-Norge er det jo en god nyhet. Nå er det vel bare Høyre og Krf som er i mot, sier han.