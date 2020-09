Storbritannia øker munnbindbot

Storbritannia innførte mandag at fra torsdag av må puber, barer og andre serveringssteder stenge dørene klokken 22.

Tirsdag kom det ytterligere restriksjoner, og noen av dem kan gjelde det neste halve året.

– Jeg beklager, men vi må handle, sier statsminister Boris Johnson.

– Vi har nådd et farlig vendepunkt, sier han.

Alle puber, barer og restauranter får fra torsdag kun lov til å ta imot bordbestillinger og levere take away.

Skoler og universiteter skal imidlertid være åpne. Johnson sier at de ikke skal tilbake til nedstengingen i mars, men sier at de er nødt til å stramme inn fordi smitten øker kraftig.

Johnson sier at folk som kan jobbe hjemme, bør jobbe hjemme.

Dyrt å bryte reglene

Myndighetene øker også boten på to områder dersom reglene brytes: for å ikke bruke munnbind og bryte «the rule of six», forbudet mot at flere enn seks personer kan komme sammen.

Forelegget dobles til 200 pund, om lag 2.000 kroner.

Myndighetene innfører også krav om at ansatte i blant annet butikker og drosjesjåfører skal bruke munnbind.

Fra mandag kan maksimum 15 personer delta i et bryllup, men opp til 30 personer kan delta i en begravelse.

«The rule of six» utvides og gjelder nå også for all innendørsidrett for voksne.

Johnson sier at planen om å åpne idrettsstadioner 1. oktober blir satt på hold.

– Hundrevis av dødsfall

Britiske helsemyndigheter økte mandag det nasjonale beredskapsnivået i kampen mot koronaviruset.

Viruset sprer seg raskt, og i midten av oktober kan det bli opp mot 50.000 nye tilfeller daglig i England, advarer smitteverneksperter, har NTB tidligere skrevet.

I alt er det registrert nærmere 400.000 smittede i Storbritannia og det er så langt meldt om 41.788 koronarelaterte dødsfall, viser oversikten til Worldometer.

Johnson sier at færre enn 80 prosent av innbyggerne i Storbritannia har antistoffer, og at antallet nye koronatilfeller øker mest i aldersgruppen 20-29 år. Viruset spres så til mer sårbare aldersgrupper.

De siste to ukene har antallet innleggelser mer enn doblet seg i England.

Uten handling kan det bli hundrevis av dødsfall daglig i november, advarer Johnson.

– Så det er nå vi må handle, sier han.