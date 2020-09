Eileen (40) trodde hun måtte planlegge egen begravelse – så kom beskjeden som endret alt

I 2005 var Eileen Young Haga gravid med sin første sønn. Hun hadde intense svangerskapsplager, men tenkte at det ville gå over så fort sønnen var ute.

Slik ble det imidlertid ikke, og elleve dager etter fødselen kom forklaringen: Eileen hadde den arvelige hjertesykdommen hypertrofisk kardiomyopati.

– Det hele var ganske kaotisk. Jeg husker at de sa diagnosen, men jeg hadde ikke hørt om den før. Når jeg tenker tilbake på det, husker jeg det nesten ikke. Det var så overveldende, kaotisk og skremmende, forteller Eileen til God morgen Norge.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Hypertrofisk kardiomyopati er en arvelig hjertemuskelsykdom som innebærer at deler av eller hele hjertemuskelen fortykkes.

Ikke syk nok til transplantasjon

De første årene etter at diagnosen var satt, merket Eileen at hun var litt sliten, men hun tenkte at det var naturlig med et lite barn i hus. I 2010 ble hun mamma for andre gang.

Som 32-åring, altså i 2012, ble Eileen for første gang vurdert til hjertetransplantasjon. Men legene konkluderte med at hun ikke var syk nok. Etter det ble Eileen gradvis dårligere.

– Etter hvert orket jeg nesten ingenting. Jeg klarte så vidt å gå opp trappen og orket nesten ikke å sitte oppreist, sier Eileen.

LIV OG DØD: Eileen ville ikke vært i live i dag uten transplantasjon. Foto: Privat

Den uutholdelige ventetiden

Til slutt var hjertet til Eileen så utslitt at hun ble satt på venteliste for transplantasjon. I seks måneder gikk hun og ventet på noe som kanskje aldri ville skje.

– Det er de tyngste og vanskeligste månedene i hele mitt liv. Jeg hadde telefonen på hele tiden. Det var vanskelig å sove og jeg var kontinuerlig på vakt, forklarer hun.

Etter hvert ble det enklest for Eileen å forberede seg på det verste.

– Det føltes tryggere å planlegge min egen begravelse enn å tro på en fremtid.

Telefonen som endret alt

En sen ettermiddag i fjor fikk Eileen en telefon. Hun gjenkjente umiddelbart nummeret som startet med 23 07. En dame fra Rikshospitalet forklare at de hadde et hjerte som passet, men at det hastet å få Eileen inn til Oslo.

– Jeg var jo egentlig innstilt på at dette ikke skulle gå bra, og så fikk jeg denne beskjeden. Jeg måtte omstille hodet, forteller Eileen.

Transplantasjonen ble gjennomført, og medisinsk sett har den vært veldig vellykket. Men Eileen legger ikke skjul på at det har vært ekstremt tøft for henne og familien.

– Det var spesielt tøft da vi stod på ventelisten. Jeg kunne ikke love ungene noe. Håp føles som en luksus du ikke har råd til, og du vil ikke gi dem falske forhåpninger, utdyper hun.

I SYKESENGA: Transplantasjonen til Eileen var vellykket. Foto: Privat

På bena igjen

Nå kan tobarnsmoren endelig være aktiv igjen.

– Jeg har vært syk så lenge barna kan huske, og jeg har både vært sengeliggende og sittet i rullestol. Nå kan jeg gå. Det er helt fantastisk å slippe rullestol, sier Eileen.

AKTIV: Tobarnsmoren kan endelig bevege seg som normalt igjen. Foto: Privat

Rekordmange venter på nytt organ

Over 500 nordmenn venter i disse dager på et livreddende organ. Det er, ifølge Aleksander Sekowski fra Stiftelsen Organdonasjon, rekordmange.

– For dem handler dette om å overleve eller ikke. Når du er på den listen, er du veldig syk. Da trenger du det organet, forklarer Sekowski.

Nordmenn blir stadig mer positive til organdonasjon, men det er fortsatt mange som ikke aktivt opplyser sine pårørende om dette.

– Årlige befolkningsundersøkelser viser at cirka 83 prosent er positive. Men av alle de som er positive, er det kun halvparten som har gjort noe med det.

Det er to ting man kan gjøre hvis man ønsker å bli organdonor.

– Det aller viktigste er å informere sine pårørende. Det er de som kommer på sykehuset hvis det en dag skulle skje deg noe. De vil alltid tas med i den samtalen. Og så kan du fylle ut et donorkort som du kan ha i kjernejournalen, på mobilen eller i lommeboka, forklarer Sekowski.

Glede og sorg

I ettertid sitter Eileen igjen med både glede og sorg over det som har skjedd.

– Jeg fyller dette nye hjertet med så mye glede jeg bare kan. Jeg bærer fremdeles med meg en sorg over å ha vært så syk, for den påkjenningen det har vært for mine nærmeste, og for tapet de pårørende til donoren min har lidd.

SAMMEN: Det har vært noen tøffe år for familien. Foto: Jon Georg Sundvoll

Eileen synes det er sterkt å tenke på at noens beslutning om å bli organdonor har reddet hennes liv.

– Det er så stort! Hvis ikke noen hadde hatt det i seg å si ja i en så vanskelig situasjon, ville ikke jeg vært i live. Men det er uten tvil en utrolig tøff situasjon for de pårørende. Dette hjertet tilhørte en annen person som var så elsket, og nå har jeg det, sier Eileen.