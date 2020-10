Kolbotn-kaptein Maja Maria Staubo Nordahl (32) mistet moren som tenåring. Nå løper hun for kreftsaken.

Årets Rosa sløyfe-løp blir et virtuelt arrangement, der folk kan melde seg på online og løpe hvor som helst. Sammen med fem lagvenninner løp Kolbotns Maja Maria Staubo Nordahl på trening for å vise sin støtte til kampen mot kreft.

– Moren min fikk livmorhalskreft da jeg var 19 år. Dessverre gikk ikke det bra. Den opplevelsen unner jeg absolutt ingen andre, sier Staubo Nordahl til TV 2.

Brenner for kreftsaken

Som mange andre pårørende til mennesker som har hatt kreft, så brenner hun for alt av forebyggende arbeid som kreftforeningene gjør.

– Det er utrolig viktig. Fordi man samler inn penger til en sak som gjør at man kan finne kurer og behandlinger for at folk skal slippe å gå gjennom det jeg og mange andre har gått gjennom, sier hun.

– Vi har hatt flere på laget som har vært gjennom noe av det samme, så det treffer veldig nært. Derfor er det viktig at vi stiller opp på dette. Fordi vi kanskje er forbilder som når ut til flere.

Hun oppfordrer jenter til å teste seg. Selv om det kam være flaut.

– For mange er det nok dørstokkmila som slår inn. Men det er bedre å teste seg ved den minste tvil. Da kan man komme noe som kan bli ille i forkjøpet.

– Helt forferdelig

Nordahl kjenner fortsatt på sorgen etter moren sin.

– Når man står i det og ser en person man er så glad i ha det vondt, så er det helt forferdelig. Spesielt rundt den tiden da hun døde. Men selv om det har gått ti år siden det skjedde, så skulle jeg fortsatt ønske hun var til stede i livet mitt for å kunne oppleve ting sammen med meg.

– Man kan kalle det en slags «etterpåsorg» som man hele tiden kan føle litt på.

Hun har også tenkt på at moren Hanne kunne vært reddet dersom forskningen og metodene hadde vært bedre på den tiden hun ble syk.

– Ja, det har skjedd mye de siste 10-12 årene, både på behandling og metoder for å oppdage det tidlig. Det er færre som dør av livmorhalskreft i dag. Så det å samle inn penger til et formål der målet er å forebygge, og hindre at andre opplever det samme som meg, det synes jeg er veldig viktig.

– Idretten tar vare på deg

Selv ble idretten redningen i en tøff tid rundt og etter morens bortgang.

– Det er egentlig rart fordi at idrett er egentlig ikke viktig. Men så blir det likevel utrolig viktig fordi man får et sted der man kan koble av å være med folk som bryr seg om deg, tar vare på deg, og er i et felleskap med.

Lagvenninnen Eline Hegg var en av de som var med å løpe med startnummer i Rosa Sløyfe-løpet. Hun kjenner seg igjen i det Staubo Nordahl sier.

– Noen ganger er det kanskje bare å få tenke litt på andre ting, spille fotball, ha noen å flire med. Og da er det fint å kunne stille opp med det, sier Hegg.

PS! Rosa sløyfe løpet arrangeres mellom 4. og 11. oktober, og er i år et virtuelt arrangement på grunn av Korona-restriksjonene.