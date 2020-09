Fyrer seg opp av Boli-uttalelser: - Det er tennvæske for oss

Champions League-drømmen lever for Molde.

Ett hinder gjenstår før Norge omsider kan få et lag med i Champions League igjen. Men skal man tro tidligere Stabæk-spiller Franck Boli, kan Molde bare glemme nettopp det.

– Vi knuser dem

Boli er Ferencvaros-spiller og levner Molde tilnærmet null sjanser.

– Ikke for å være overlegen, men vi knuser dem, meldte han til VG etter at det ble klart at Molde og Ferencvaros møtes i den avgjørende Play Off-duellen til Champions League.

Uttalelsene har blitt lagt merke til i Molde, og dagen før det første oppgjøret mellom partene legger ikke Molde-leiren skjul på at sitatet har blitt brukt som motivasjon.

– Han er jo overlegen når han sier det, melder Molde-trener Erling Moe til TV 2 på pressekonferansen før den første av to kamper.

Den spilles på Aker stadion i Molde.

– Vi har lagt merke til det, det er klart vi har det. Det er jo tennvæske, sier Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem om Bolis friske melding.

Tror sjansene er 50/50

Molde har naturligvis studert ungarske Ferencvaros, som blant annet har nordmannen Tokmac Nguen i stallen, før det som kan vise seg å bli den viktigste klubbkampen på norsk jord på mange år.

Opp mot 250 millioner kroner kan ligge i potten dersom Molde tar seg til gruppespillet i Europas gjeveste klubbturnering.

– Jeg tror det er helt åpent hvem som går videre, sier Molde-trener Erling Moe.

Han får støtte av Wolff Eikrem, som ikke legger skjul på at dobbeltoppgjøret er noe helt spesielt.

– Champions League har blitt spilt her en og annen gang, men det er klart det blir utrolig spesielt. For en Molde-gutt som var her i 99 og så alle kampene, så blir det spesielt, sier han.

Molde var sist med i Champions League i 1999. Ikke siden 2007-2008-sesongen har et norsk lag vært med i turneringens gruppespill. Den gang var Rosenborg norsk deltaker.

Champions League-hymnen har med andre ord ikke blitt spilt veldig ofte på norsk jord, men Molde-kaptein Eikrem røper at den faktisk har blitt spilt av noen ganger i Molde-garderoben i det siste.

– Jeg tror jeg må høre på den i kveld så det ikke blir altfor spesielt i morgen, sier han.