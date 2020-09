Ville fotografere sønnen første skoledag – derfor turte hun ikke

Den nye Bloggerne-profilen Monica Nyhus får ofte meldinger fra det såkalte «mammapolitiet» som skal mene mye om det hun gjør.

Nyhus reagerer sterkt på at andre skriver negative ting om henne.

– Det har vært tøft å se at folk har så mange meninger, og så skriver de anonymt, forteller Nyhus under et intervju med Marte Bratberg og Niklas Baarli i God kveld Norge-studio.

Turte ikke ta opp kameraet

32-åringen har fått flere henvendelser med kritikk rettet mot henne som mor.

– Når man er mamma er man på et sårbart sted og i en sårbar fase som aldri tar slutt, sier hun, og nevner eksponering av barn som et eksempel.

Da en av sønnene hennes skulle starte på skolen, hadde hun lest på et forum på Kvinneguiden at andre foreldre i samme klasse var bekymret. De var redde for at hun skulle publisere bilder av deres barn.

– Vi har aldri lagt ut et bilde av andres barn - noensinne, sier Nyhus.

Hun turte ikke å ta opp kameraet for å ta bilde av sin stolte sønn som var fersk på skolen.

– Jeg var livredd og lurte på hvem rundt meg som hadde skrevet dette, legger hun til.

«Mammapolitiet» gir beskjed

Nyhus likte ikke følelsen av å gruble over hvem som hadde skrevet på forumet, og hører ofte fra «mammapolitiet».

– Det ødelegger veldig med negative kommentarer som ikke har noen god hensikt, understreker Nyhus.

Konstruktiv kritikk setter 32-åringen veldig pris på, men hun tror at «mammapolitiet» alltid vil eksistere.

– Det er viktig å vise at man ikke vingler, og ikke gi dem så mye oppmerksomhet, sier hun.

Nyhus håper at hun ikke blir diskutert i et kvinneforum i fremtiden, men at de som ønsker å si noe tar kontakt med henne selv. Da kan hun få muligheten til å forklare situasjonen selv.

Influenserens mann, Christoffer Nyhus (33), hører ikke så mye fra «pappapolitiet», men har fått noen meldinger fra «mammapolitiet» selv.

– Man får en «headsup» dersom man har holdt en unge litt feil i forhold til regelboka, forteller 33-åringen.

Han mener at han slipper unna pekefingeren for hvordan han skal være en far, og får ikke like mange tilbakemeldinger som kona.

Og når det først kommer tilbakemeldinger, tar han lett på det som blir sagt.

– Ingen gjør alt perfekt hele tiden, understreker han.