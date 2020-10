Henriette (35) har ikke sett ektemannen på ti måneder: – Nå må noen ta ansvar

– Jeg husker veldig godt den siste gangen vi så hverandre. Det var da jeg var på besøk hos han i Marokko i slutten av november i fjor. Da drømte vi om når han skulle komme på besøk til meg i mars. På det tidspunktet kunne vi aldri ha forestilt oss at det skulle bli siste gang vi så hverandre på så lang tid, sier Henriette Syversen (35).

Ti måneder har gått siden hun kunne klemme ektemannen Amine Bouaoud. Hun har heller ingen anelse om hvor lang tid som må gå før hun kan gjøre det igjen.

– Han er det første jeg tenker på når jeg våkner, og det siste jeg tenker på når jeg går til sengs. Jeg savner han hele tiden, og går konstant og ønsker at vi kan leve et vanlig liv sammen. Det er som at jeg har mistet en del av meg selv, sier hun.

Mange savner familie

Henriette Syversen er ikke alene. I Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19 2020» er trolig rundt 4500 andre medlemmer i en lignende situasjon.

En søster savner sin bror. En kjæreste savner sin samboer. En ektefelle savner sin bedre halvpart. Og et barn savner sin forelder. Til felles har de at de ikke kan bli gjenforent med sine kjære på grunn av reiserestriksjoner under korona.

Siden mars har vi stått i en situasjon globalt der passering av grenser er vanskeligere og tidvis umulig.

Gruppa finner støtte i å dele erfaringer med hverandre. Samtidig kjemper de for rimelige lettelser av reiserestriksjonene uten å føre til økt grad av smitte i Norge.

– Kan man lette på innreiserestriksjonene uten at det blir fare for økt smitte?

– Ja, det er jeg helt overbevist om. Dette gjelder kun noen tusentall som har et fast bosted å komme til i Norge, og som vil være i karantene etter ankomst. Til sammenligning reiser flere hundretusen på grunn av jobb og ferie, sier Syversen.

Kasteball i systemet

For Syversen og ektemannen var alt på plass for at de skulle være sammen i mars. Flybillettene var kjøpt og besøksvisumet var godkjent.

Da covid-19 ble erklært som en pandemi, valgte Norge å stenge grensene. Representasjonsavtalene ble fryst og dermed ble også visumet til ektemannen terminert.

VISUM: Amine Bouaoud skulle egentlig komme på besøk til Henriette Syversen i mars. Siden pandemien har det ikke vært mulig for han å få visum. Foto: Privat

Selv om regjeringen valgte å åpne grensene for kjærester og familiemedlemmer utenfor EU og EØS i midten av juli, er det fortsatt mange som ikke har fått møtt sine kjære.

Årsakene er flere. For Syversen handler det om at ektemannen ikke lenger kan søke besøksvisum ved den danske ambassaden i Marokko, som Norge vanligvis har en avtale med. Avtalene Norge har med ambassader i Schengen-området er satt ut av spill på grunn av pandemien.

Siden mars har paret vært en kasteball mellom ulike departementer, som peker på hverandre uten at noen tar ansvar.

Ingen av dem kan gi svar på når paret kan gjenforenes igjen.

– Vi vet ikke

Representasjonsavtalene er basert på at regelverket om innreise er det samme for alle land i Schengen-området.

– På grunn av covid-19-pandemien, der de ulike landene nå har forskjellige innreisebestemmelser, er dette ikke lenger tilfellet, sier talsperson Siri R. Svendsen i Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet sier at siden grunnlaget for avtalene har falt bort, er representasjonsavtalene mellom Schengen-landene i stor grad satt ut av funksjon.

– Vi vet ikke når disse igjen vil kunne gjenopptas på normal måte. Det vil blant annet avhenge av at norske myndigheter åpner for generell innreise for innbyggere av et land der vi er representert, sier Svendsen.

UD opplyser videre at på grunn av situasjonen i verden nå, vil det være enkelte steder der man på kort sikt ikke vil ha mulighet til å ta imot søknader.

Syversen sier at hun har fått bekreftet fra den danske ambassaden at de kan ta imot visumpapirene om de får en dispensasjon fra det norske Utenriksdepartementet.

– Vi er nødt til å forholde oss til dansk UD og beskjedene vi får fra dem. Vi har løpende kontakt med dem om representasjonssamarbeidet, men har ikke fått bekreftet at danske ambassader kan bistå med denne typen saker på nåværende tidspunkt, opplyser Svendsen i UD.

– Går på helsa løs

En politiker som har engasjert seg spesielt i situasjonen til familiene som er rammet, er Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap).

KRITISK: Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag. Foto: Fredrik Hagen

– Det er så mange som har tatt kontakt med meg at jeg ikke har mulighet til å følge opp personlig. Dette er mennesker i sorg, som er frustrerte og fortvila over at de er splittet fra familien sin. Det går på helsa løs, sier hun.

At Utenriksdepartementet mener situasjonen avhenger av når Norge åpner opp for generell innreise, mener Moflag er altfor passivt.

– Generell turisme og innreise er noe annet enn familier som skal gjenforenes. Vi fant løsninger for mange i sommer, så nå må vi bygge videre på den løsningen og hjelpe resten. Vi kan ikke undervurdere de negative helsekonsekvensene av at folk blir holdt fra dem de er glad i, sier hun.

Disse får ikke gjenforenes I en uformell spørrerunde har Stortingsrepresentant Tuva Moflagg snakket med personer som ikke kan gjenforenes med familiemedlemmer under pandemien. Hun har kommet frem til at det hovedsakelig dreier som om fire ulike forhold: Foreldre til barn over 21 år og besteforeldre fra 3. land kan fortsatt ikke komme til Norge.

Familier som er bosatt i utlandet i jobbsammenheng, får ikke reise samlet hjem til Norge hvis en av ektefellene/foreldrene har utenlandsk statsborgerskap (3. land) selv om barna og den andre forelderen har norsk statsborgerskap.

Kjærester fra utlandet får ikke ha med seg sine barn ved besøk til Norge fordi "kjæresteskjemaet" mangler avkryssingsboks for barn.

Kjærester fra visumpliktige land får ikke innreisevisum fordi samarbeidsavtaler med andre lands ambassader er sagt opp (VFS global kontorer).

Krever at noen tar ansvar

I likhet med Syversen, har mange andre som har kontaktet Moflag rapportert om vanskelig dialog med myndighetene.

Stortingsrepresentanten har derfor oversendt et skriftlig spørsmål til helseministeren hvor hun etterlyser at noen tar ansvar.

– Justis- og beredskapsdepartementet peker på at helse- og omsorgsdepartementet er ansvarlige for smittevern, mens helse- og omsorgsdepartementet peker på at justis- og beredskapsdepartementet er ansvarlige for innreise. Hvem er det som er ansvarlig for disse familiene? De trenger at noen tar ansvaret nå, sier hun.

Bryllupsdag i hvert sitt land

Syversen og Amine Bouaoud har vært kjærester i tre år og gift i ett. I august feiret de bryllupsdagen på hver sin kant, i hvert sitt land.

BRYLLUP: Paret kunne ikke være sammen da de feiret ett års bryllupsdag i august. Foto: Privat

– Vi snakket sammen på Facetime, noe vi gjør flere ganger om dagen. Vi prøver å ikke fokusere så mye på at ting er trist, for da kommer vi til å gå helt i kjelleren. Vi prøver å holde motet oppe, forteller Syversen.

Hun innrømmer at jo lengre tid det går, jo vanskeligere er det.

– Jeg har kronisk utmattelsessyndrom, og formen blir enda dårligere når alt dette ligger og trykker. Alle skader og plager jeg har blir forsterket og det er ingen glede i hverdagen lenger. Heldigvis har jeg en datter som jeg må holde motet oppe for, sier hun.

– Uvissheten vanskeligst

Syversen viser til at pandemien allerede er en stor påkjenning på psyken til mange. Når man i tillegg må gå uten nær familie i ti måneder, blir situasjonen uutholdelig.

FORELSKET: Paret møtte hverandre på Tinder. – Det var kjærlighet ved første blikk, og det føltes som at vi hadde kjent hverandre hele livet, sier Syversen. Foto: Privat

– Humøret veksler mye. I det ene øyeblikket jobber jeg iherdig med å kontakte alle jeg kan tenke meg som muligens kan hjelpe. Andre ganger er jeg så drittlei av situasjonen at jeg ikke klarer å gjøre noen ting. Jeg blir syk av savn, sier hun.

Samtidig er uvissheten noe av det vanskeligste å takle.

– Det aller vanskeligste er at jeg ikke vet når jeg får mulighet til å se han igjen, sier hun.