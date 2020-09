– Den totale motsetningen til Crystal Palace

– Sportslig er det en perfekt overgang, sier Brede Hangeland.

Han ramser opp:

Den offensive spillestilen.

Antall sjanser en spiss kommer til.

At Timo Werner, lagets suverene toppscorer, ble solgt til Chelsea i sommer og dermed har en ledig spissplass.

At de har Europas kanskje mest talentfulle manager.

Supertreneren

I sin nye klubb vil nemlig Sørloth få Julian Nagelsmann (33) som trener. Han var bare 28 år da han først tok over Bundesliga-rival Hoffenheim.

SUKSESSTRENER: Julian Nagelsmann. Foto: John Macdougall

Hoffenheim ledet han til et sensasjonelt Champions League-gruppespill høsten 2018. I sesongen som var ledet han Leipzig til en minst like sensasjonell semifinale i Europas gjeveste klubbturnering.

Får en trener sparken i en stor klubb, er velrennomerte Nagelsmann ofte blant dem som blir koblet til klubben.

– Det er forståelig at Sørloth ønsker seg dette. Først og fremst passer spillestilen ekstremt bra til en spiss, sier Hangeland.

En som fikk seg en voldsom oppsving da han fikk Nagelsmann som sjef, var nevnte Timo Werner. Fra å ha scoret 16 Bundesliga-mål, ble det 28 fulltreffere i sesongen han spilte under Nagelsmanns ledelse.

FÅ SJANSER: Roy Hodgson sendte Alexander Sørloth på to utlån før trønderen nå er blitt solgt. Foto: Richard Heathcote

Dette blir en helt annen verden for Sørloth enn etter hans forrige storovergang, slår Hangeland fast. Da slet trønderen med spilletiden med defensive Roy Hodgson som sjef i Crystal Palace.

– Sammenligner man dette med da Sørloth var i Palace, hvor en spiss får ekstremt få sjanser, er det nærmest den totale motsetningen til Leipzig. Det er masse offensive bevegelser og støtte for en spiss. Og det skapes enormt mange muligheter. Spissen skal egentlig bare sette ballen i mål. Og det har Sørloth vist i Tyrkia at han er god til, poengterer Hangeland.

Dansk spisskonkurrent

I serieåpningen i helgen vant Leipzig 3-1 over Mainz. Da spilte danske Yussuf Poulsen spiss med Dani Olmo og Emil Forsberg like bak seg.

I Champions League-kampene mot PSG og Atlético Madrid hadde Werner allerede forlatt klubben. Også da startet Poulsen alene på topp med to offensive spillere like bak seg.

Den 26 år gamle dansken hadde imidlertid ingen stor sesong foran mål. I Bundesliga ble det med fem mål på tolv starter og ti innhopp, mens han i Champions League gikk målløs av banen i samtlige åtte kamper.

SKANDINAVISK SELSKAP: Alexander Sørloth får svenske Emil Forsberg og danske Yussuf Poulsen som lagkamerater i RB Leipzig. Foto: John Macdougall

Før Werner ble solgt, spilte han oftest i tospann på topp med enten Poulsen eller Patrik Shick. Sistnevnte har nylig signert for Bayer Leverkusen.

Sørloth kommer på sin side fra 24 mål på 34 kamper for Trabzonspor. Hangeland er sikker på at trønderen er klar for å ta steget opp til en større og bedre liga.

– Jeg tenker at det er han klar for. Han har perfekt alder, god fysikk med både fart og styrke, og har fått selvtilliten på plass etter hvert i Tyrkia. Alt ligger til rette for at den fine utviklingen han har hatt kan fortsette i Leipzig.