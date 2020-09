Aldri før har det vært mer usikkerhet før sesongstart

Jeg gleder meg til å få jobbe med Eliteserien i ishockey denne sesongen. Men som med det meste annet siden landet stengte ned 12. mars, føles det merkelig å sitte her i slutten av september og vente på seriestarten i ishockey. Vanligvis ville vi ha vært i gang med årets sesong, noen med en flying start og andre med floppstempelet hengende over seg allerede. Seriestart den 3. oktober kan ikke komme raskt nok for alle oss som elsker hockey.

Det er mange spørsmål som dukker opp før årets sesong. Alt fra praktisk gjennomføring av kamper, karantener, tilskuere og smittevern. Det jeg ønsker å rette fokuset på først er den nesten sju måneder lange off season som endelig nærmer seg slutten. Har alle spillerne klart å trene like godt og lagt ned nok arbeid til å ta nye steg denne sesongen?

Det blir spennende å se hvilke spillere som har håndtert denne spesielle perioden best. Og om de vil tåle den voldsomme fysiske belastningen årets terminliste byr på.

Det startet med forbud mot organisert trening før man etter hvert fikk trene utendørs i små grupper uten kontakt. Først 15. juni, et par uker før mange av spillerne vanligvis tar en velfortjent tre ukers sommerferie, ble det tillatt med trening for grupper på inntil 20 personer uten kontakt og med én meters avstand. Som følge av stengte haller og treningssentre, har mange spillere måttet ty til kreative treningsmetoder som har vært godt dokumentert på sosiale medier.



Landslagspillerne Patrick Thoresen og Alexander Bonsaksen var med på «Hele Norge trener» for å inspirere, noe som flere spillere brukte som motivasjon til den alternative treningen.

De fleste klubbene kunne ikke få sendt ut permitteringsvarslene raskt nok. Hvordan har disse klubbene klart å følge opp, legge til rette for, og sikre kvalitet i treningshverdagen?



De aller fleste av spillerne i Eliteserien har kunnskap om hva som kreves av dem for å spille på dette nivået, men samtidig er det liten tvil om at et tilrettelagt treningsopplegg med tett oppfølging vil gi best resultater over tid. Hurtighet, smidighet og kondisjon finnes det gode treningsmetoder for uten tilgang på treningsstudio eller vektrom. Den tunge styrketreningen, som er en viktig del av hockeyspillerens hverdag, var derimot i en lang periode vanskelig å få gjennomført.



De mest privilegerte spillerne fikk oppfølging av Olympiatoppen og fikk dermed tilgang på alle fasiliteter. Noen av klubbene har sørget for at spillerne har fått ukentlige treningsprogram tilpasset det utstyret de har hatt tilgjengelig, og på den måten sørget for å følge opp treningen. Andre har hatt vektskiver og spinningssykler i garasjen som har sørget for en ok treningshverdag.



Det er også spillere som har brukt bager fylt med vannflasker til beinøvelser, verktøykasser til armøvelsene og andre ting man har funnet i boden i mangel på tilgang på ordentlig treningsutstyr. Det er i hvert fall ingenting å si på innsatsviljen og kreativiteten!



Både forskjellene mellom klubbene og internt i lagene har vært store. Den utsatte seriestarten har gitt lagene noen ekstra uker til å trene sammen, men det er lite sannsynlig at det vil utjevne flere måneder med varierende kvalitet på treningen for de ulike lagene. Sesongens tette kampprogram kombinert med varierende fysisk trening i en lang off season, vil være en ekstra dimensjon i årets sesong og det blir spennende å se hvem som takler det best.