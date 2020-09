«Paradise-Maria» trues med voldtekt og oppfordres til selvskading

Moen Nordli er aktuell i årets sesong av Paradise Hotel og har allerede skapt overskrifter etter at Alexander Elinoff (21) ga henne oralsex på TV.

Samtidig som programmet har rullet på skjermen har det tikket inn hets og hat-meldinger hos reality-profilen.

– Folk skrev at jeg er «stygg», «gammel», «hore», at jeg har «lang nese», «stor nese», at jeg burde pelle meg ut av hotellet, at jeg har ødelagt hele Paradise, sier hun til God kveld Norge.

Var forberedt på hat

Moen Nordli innrømmer at hun visste at det ville komme kommentarer, men at hun er sjokkert over hva folk skriver til henne.

– Alle i denne bransjen får mye hets og jeg var selvfølgelig forberedt på det, men nå har det overskredet en grense, sier hun og fortsetter:

– Den verste kommentaren jeg har fått er: «det er aldri for sent å begynne med selvskading». Det er ganske ille. Enkelte ting man skriver på nett er ulovlig i følge norsk lov. Og selv om du er under 18 kan du få straff.

«Herved kronet til Norges største klovn, hore og selvskading er aldri for sent og starte med», skriver en bruker på Instagram.

Reality-profilen sier hun får daglig trusler om voldtekt. Noen av meldingene har hun valgt å anmelde.

– Det er så mange som sliter med selvskading eller har opplevd voldtekt, og det finnes aldri en god grunn til å true med sånne ting. Trusler om voldtekt er alvorlig. Jeg har notert meg noen navn.

HETS: Nordli Moen forteller at det har roet seg med hets nå, men da det stod på som verst var innboksen hennes på instagram full av meldinger som dette. Foto: Skjermbilde / Instagram.

Sletter kommentarer

Moen Nordli forteller at hun aktivt har gått inn og slettet kommentarer fordi hun ønsker ikke at Instagrammen hennes skal være en «gapestokk».

– Jeg ønsker ikke at min profil skal være en stor tavle hvor alt det verste noen kan si til et annet menneske blir spredd utover. Derfor har jeg valgt å gå inn og slette kommentarene, sier hun.

Da hun fikk melding om selvskading bestemte hun seg for å ta et oppgjør med hetsen.

– Når du ser at så mange hetser, da kan det virke som at det er greit, noe som gjør det lett for andre å slenge seg på, legger hun til.

Ansatte «hat-moderator»

Det var etter at Even Kvam (21) røk ut at kom det mye hatefulle meldinger fra det hun mener er hans følger-base på Instagram.

– Jeg har opplevd en skikkelig hatstorm. Jeg måtte ansette en venninne til å være «hat-moderator» på min instagram-konto, fordi det rant inn 150 kommentarer på alle bildene mine, forteller reality-profilen.

Hun har inntrykk av at de som kommenterer er unge og synes det er synd at ungdommen sprer hat.

– Jeg er veldig sikker på at de som skriver er unge. Jeg ser at det står 03, 06 bak brukernavnene. Mange hetser bak anonyme brukernavn og brukerkontoer. Men tilsynelatende er de veldig unge mennesker.

Kvam tar avstand

God kveld Norge har vært i kontakt med Even Kvam som sier at han tar avstand fra slike kommentarer og nettmobbing.

– Det er ikke greit å komme med sånne kommentarer. Uansett om vedkommende har oppført seg dårlig inne på paradise eller hva de har gjort så er det ikke greit, sier han og fortsetter:

– Paradise er et spill og det er litt skuespill noen ganger. Man kan overdrive for å prøve å komme langt og jeg synes det er tåpelig at folk kommenterer sånt på Instagram og sosiale plattformer.

Samtidig sier han at han ikke kan ta ansvar for hva hans følgere skriver i det offentlige rom.

– Jeg kan ikke styre hva folk skriver til Maria, det får de bestemme selv. Men jeg tar sterkt avstand fra nettmobbing og stygge meldinger til offentlige profiler, sier Kvam til God kveld Norge.