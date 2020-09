Arturo Vidal bekreftet klar for Inter

Den chilenske midtbanespilleren forlater Barcelona etter to sesonger i den katalanske hovedstaden.

Inter bekrefter nyheten på sine hjemmesider. Arturo Vidal (33) har signert en toårskontrakt med mulighet til forlengelse på ytterligere ett år.

Ifølge Barcelona vil de motta like i overkant av 10 millioner kroner i prestasjonsrelaterte faktorer for Vidal. Han har vært på plass i Milano siden søndag kveld for å sluttføre avtalen med medisinske undersøkelser og signering av avtalen.

Vidal spilte dermed bare to sesonger i Barcelona og fikk med seg ett La Liga-trofé. Den energiske midtbanespilleren har en fortid fra Serie A og Juventus hvor han spilte under Antonio Conte og vant tre ligatitler. De to gjenforenes nå i Inter.

GJENFORENES: Antonio Conte og Arturo Vidal skal igjen jobbe sammen - denne gangen i Inter. Foto: Massimo Pinca

Blant spillerne som tok farvel med Vidal i sosiale medier var Lionel Messi.

– Jeg kjente deg bare fra de gangene jeg spilte mot deg, og du virket alltid som et fenomen for meg. Men jeg var senere så heldig at jeg fikk bli personlig kjent med deg, og du overrasket meg enda mer, skriver Messi.

– Vi kommer til å savne deg i garderoben. Jeg ønsker deg alt det beste på dette neste steget i din nye klubb. Jeg er sikker på at våre veier vil møtes igjen.