WHO: Høyeste smittetall på en uke siden utbruddet

Den siste uken er det registrert nesten to millioner nye koronasmittede personer. Dette er det høyeste smittetallet så langt.

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer tirsdag om det hittil høyeste antallet koronasmittede på ei uke siden pandemien startet, det melder nyhetsbyrået AFP.

I uken som ble avsluttet søndag, registrerte WHO 1.998.897 nye smittetilfeller globalt.

Det er en økning på 6 prosent fra uken før og det høyeste antall registrerte tilfeller i en enkelt uke siden pandemien startet, opplyser FN-organisasjonen.

Siste ukes økning var størst i Europa og USA, med en oppgang på henholdsvis 11 og 10 prosent fra uken før, ifølge WHO.

Samtidig er antallet nye dødsfall fallende. 37.700 koronarelaterte dødsfall ble registrert i forrige uke, en nedgang på 10 prosent fra uken før.

Nylig gikk WHO ut og sa at det er uakseptabelt at covid-19-pandemien krever rundt 50.000 liv i uka.

– Vi fører rundt 1,8 til 2 millioner tilfeller ukentlig på den globale statistikken over smittetilfeller, og i snitt et sted mellom 40.000 og 50.000 dødsfall, sa WHOs krisesjef Michael Ryan for få dager siden.

Antall påviste tilfeller nærmer seg 30,5 millioner, og dødstallet har passert 950.000.

– Selv om disse tallene er flate på verdensbasis, skjuler de det faktum at vi ser betydelige økninger på regionalt og lokalt nivå i enkelte land, sier Ryan.