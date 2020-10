Den har vært en bestselger siden dag én. Over 67.000 biler har blitt solgt bare i Norge. Det gir et snittsalg på nesten 3.500 biler per år – de siste 20 årene. Det at over 80 prosent av de som kjøper den er kvinner røper kanskje at det er en småbil vi snakker om? For det er det. Nemlig Toyota Yaris.

Bilen dukket opp første gang i 1999. Den har så langt kommet i tre ulike generasjoner og er, som tallene viser, en stor suksess.

Nå er det duket for en helt ny generasjon Yaris. Vi kjører nykommeren.

Toyota Yaris her blitt helt ny – fra innerst til ytterst.

Hva er dette?

Dette er altså den fjerde generasjonen av den populære småbilen med så sterk kvinne-appell. Her snakker vi ikke om noen facelift eller oppgradering. Bilen er ny fra ytterst til innerst. Men tro mot det opprinnelige konseptet. Liten utenpå og (relativt) romslig innvendig.

I kjent Toyota-stil er det hybrid drivlinje som gjelder. Det som Toyota selv kaller selvladende og altså ikke ladbar fra noen stikkontakt. Prisene starter på 244.000 for billigste utgave, mens topputgaven med «alt» koser rett over 300.000 kroner.

Jo – Toyota kommer med elbiler

Den nye småbilen fra Toyota ventes å bli en ny suksess. Mange har allerede forhåndsbestilt den.

Hvordan er den å kjøre?

Vi kan si mye pent om tidligere generasjoner Yaris, men spesielt inspirerende å kjøre har de aldri vært. Før nå. For her har det skjedd store ting. Bilen bygger på en helt ny plattform som gir lavere tyngdepunkt og lavere sittestilling. Den har bedre justeringsmuligheter av ratt og seter og en langt kvikkere motor og drivlinje. Dette sammen med et godt avstemt understell har gjort underverker for kjøreopplevelsen.

Styringen er presis. Økt akselavstand og bredere bil gjør den mer stabil og understellet takler alle typer underlag på en veldig god måte. Vi tester bilen på alt fra svingete landveier, motorvei og i bykjøring. Her har bilen gjort et kvantesprang i forhold til tidligere generasjoner.

Det at interiøret også har fått et godt løft, med bedre materialer, flere assistentsystemer, mer utstyr og bedre både støydemping og komfort bidrar til å løfte kjørefølelsen ytterligere.

At vi kjører den definitive topp-utgaven, med rubb og stubb av tilgjengelig utstyr, trekker jo heller ikke akkurat ned.

Har snakker vi skinnseter med kontrastsømmer, head up-display med viktig informasjon vist direkte på frontruten, LED belysning utvendig og innvendig og en påkostet JBL-stereo er utstyr man tradisjonelt finner i langt dyrere og større biler enn denne.

Bilen er både enkel og morsom å kjøre. Oversikten er god og det samme er ergonomien om bord. Dette er akkurat slik en moderne småbil skal være.

Her snakker vi helt unik brukt Toyota

Også innvendig er Yaris helt ny. Dessuten er den fullspekket med utstyr.

Hvordan er plassen?

Yaris er liten. Det gir jo noen fysiske begrensinger. Vi snakker om en bil på rett under fire meters lengde. For Yaris har faktisk blitt både litt kortere og litt lavere. Men bredere. Samtidig som akselavstanden har økt noe. Sistnevnte gjør godt for den innvendige plassen. I forsetene lider man absolutt ingen nød, selv om man passerer 190 centimeter på strømpelesten. Vi opplever plassen som mer enn stor nok. Gode justeringsmuligheter, endret rattvinkel og bedre teleskop-justering av rattet gjør det enkelt å finne en god sittestilling.

Plassen i baksetet er som man forventer i en småbil – ikke den aller største. Er den som sitter i forsetene langbeint, krymper bakseteplassen fort. Men for all del – dette er greit nok for biltypen og større enn i forgjengeren. Bagasjerommet likeså. 286 liter er det du kan få med deg her og det er akkurat det samme som i tidligere utgave, om vi ikke husker feil.

Denne Toyotaen er som en hytte uten vann og strøm

Vi kjører den velutstyrte topputgaven, med blant annet skinnseter.

Går den bra?

Vi tror vel at de færreste som vurderer Yaris er veldig opptatt av hvor bra den går. Men for de som måtte være det, kan vi helt klart berolige. Den både går bedre og er mye kvikkere nå enn tidligere.

Under panseret finner vi nå en helt ny tresylindret motor på 1,5 liter, en ny og kraftigere elmotor og et nyutviklet, lettere batteri med høy energitetthet. Det nye batteriet er også lettere å regenerere, eller å lade opp for bilen. Systemeffekten er nå på 116 hestekrefter.

Dette sammen med en strammere girkasse gjør at bilen både føles og er mye kvikkere. Akselerasjonstiden fra 0-100 har gått fra 11,8 sekunder til 9,7 sekunder på nye Yaris. Forskjellen er påtagelig. Dessuten er den kjappere i mellomregisteret også. Fra 80 – 120 km/t er den to sekunder raskere.

Toppfarten er 175 km/t. Selvfølgelig er forbruk og dermed utslipp også forbedret. Vi snakker nå om et drivstofforbruk på 0,38 – 0,43, avhengig av utstyrsgrad. CO2-utslippet er også pent. Vi snakker om mellom 87 og 98 g/km etter den nye WLTP-målemetoden.

På vår testtur oppnådde vi et bensinforbruk på 0,41 l/mil ifølge bilen egen kjørecomputer. Det er absolutt godkjent.

Til tross for at bilen er proppet med utstyr og assistentsystemer, har Toyota-ingeniørene klart å holde vekta nede. Nåla stopper på 1.090 kilo.

I motsetning til en del helelektriske konkurrenter kan Yaris også trekke tilhenger på 450 kilo. Ikke så voldsomt mye kanskje, men det holder for å hente vinterveden, for turer til IKEA og for å kjøre bort hageavfall og slike helt alminnelige ting.

Forsvinner fra Norge – etter bare tre år

Nye Yaris har blitt kortere, lavere og bredere.

Finest utenpå eller inni?

Nye Yaris er designet i Europa og er ment å appellere til yngre kjøpere. Linjene utvendige er helt nye i Yaris sammenheng. Bilen er, som nevnt både litt kortere og litt lavere, men bredere enn forgjengeren. Hele kupéen er flyttet noe bakover og sittestillingen er lavere. Det gjør Yaris til enda mer "personbil" enn tidligere.

Bilen har mange linjer og buer utvendig, er bred over skjermene og fronten preges av den store grillen. Designet er ment å gi bilen en sterk karakter, sier Toyota selv. Vi plasserer bilen midt på treet på designet utvendig. Vi opplever den som mer spesiell enn direkte pen, men absolutt ikke stygg eller umoderne heller. Men den framstår kanskje som litt «klumpete», det blir mye design på lite bil.

Innvendig er den helt på grensen til litt konservativ rent designmessig. Samtidig er den fylt opp med ny og moderne teknologi. Alt logisk plassert og intuitivt i bruk. Alt av moderne tilkoblingsmuligheter er på plass, fra Apple Car Play til induktiv mobillader.

Dessuten har den bra med smårom til å legge fra seg ulike saker som telefon, nøkler, briller og alle slike småting som gjerne flyter litt omkring. Noen har definitivt tenkt praktisk, og kanskje også hatt «dame» i bakhodet, her. De har jo ofte mange ting …

Setene i vår topputgave ser ikke bare bra ut. Det er uvanlig gode å sitte i også, til en småbil å være.

Både aktiv og passiv sikkerhet er forbedret. Bilen har blant annet fått en airbag mellom forsetene som beskytter ved sidekollisjon. Av andre viktige ting kan vi nevne aktiv styring som hjelper til med å holde bilen i den aktuelle kjørefilen, adaptiv cruisekontroll er også på plass. Den har dessuten fått ny radar til det automatiske nødbrems-systemet. Nye Yaris kan også «se» fotgjengere og syklister som kommer bakfra. Viktig når du selv skal svinge av veien.

Toyota Corolla: Husker du denne folkefavoritten?

Bilen er utstyrt med moderne LED-lys som gir den karakter.

… og konklusjonen er?

Det er liten tvil om at Toyota tar et syvmilssteg med nye Yaris. Bilen imponerer på de aller, aller fleste områder: Teknologi, kjøreglede, utslipp, forbruk og utstyrsnivå.

Glem heller ikke Toyotas nærmest unike driftssikkerhet og gode oppfølging på servicemarkedet.

Yaris står dermed fram som en av de aller beste og smarteste småbilene på markedet. Responsen tyder på at flere har fått med seg det. Over 900 kontrakter var signert allerede før bilen var lansert. Alt er vel dermed duket for en ny suksess tenker du kanskje?

Toyota Yaris Hybrid: Motor: 1,5-liter bensin + elmotor.

Effekt: 116 hk.

0-100 km/t: 9,7 sek.

Toppfart: 175 km/t.

Forbruk: 0,38 – 0,43 l/ mil.

L – H- B: 394, 150 og 175 cm.

Bagasjerom: 286 liter.

Pris fra: 244.600 kr.

Pris testbil: 305.700 kr.

Det er det nok ganske riktig, det. Men etter å ha solgt godt over 3.000 biler i snitt de siste årene justerer likevel Toyota nå ned salgsmålene til rundt 2.000 biler i 2021. Selv på en brennhet nyhet.

Det er det én eneste grunn til. Nemlig at dette segmentet nå får mange helelektriske konkurrenter. Biler som Peugeot e-208, Opel Corsa-e, Mini Cooper SE, Honda e, VW ID.3, MG ZS EV er bare noen – og flere kommer.

Er du derimot ikke klar for helelektrisk bil, kan vi ikke skjønne annet enn at Yaris fortsatt er et kjempesmart småbil-valg.

Ladbar Toyota RAV4: Lover rekordmye – og det holder den

Video: Dette er en annen spennende Toyota-nyhet