Brannvesenets dyredrama-historier

I fjor rykket norsk brannvesen ut til 748 dyrerelaterte oppdrag. Det viser tall fra DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). Tallet er trolig mye høyere, da dette ikke inkluderer påkjørsler eller trafikkulykker der dyr er involvert.

– Liv og helse er vår første prioritering. Vi gjør ikke forskjell på om det er deg eller meg, eller om det er et dyr, forteller underbrannmester Even Haugem ved Vestfold interkommunale Brannvesen til God morgen Norge.

Det er med andre ord mye mer enn brann, bilulykker og dykkeroppdrag som fyller en brannmanns hverdag.

REDDET: Her er bare et lite utvalg av de dyreoppdragene Vestfold interkommunale brannvesen har hatt det siste året. Foto: Instagram, VIB Vestfold interkommunale brannvesen



I Oslo brann og redning har de bare i august reddet elleve dyr. I fjor hadde de over 100 oppdrag som gjaldt alt fra katter, ekorn, grevling, rev, flaggermus og rådyr – for å nevne noe.

Dette er noe kollegaene i Tønsberg og Sandefjord kjenner seg igjen i.

– Vi har cirka tre dyreoppdrag i løpet av en måned, forteller Haugem.

Reddet Trine sin hest

I mars i år opplevde hesteeier Trins Hanson marerittet, da hennes hest ble liggende i en bakke og ikke kom seg på beina igjen.

EVIG TAKKNEMLIG: Utfallet kunne vært brutalt om ikke Trines Hansons hest fikk hjelp umiddelbart. Hun er evig takknemlig for at de rykket ut og fikk hesten Mikki på beina igjen Foto: God morgen Norge

– Hesten Mikki er 25 år og var så glad når han kom ut på beite. Han klarte å rulle seg fast og kom seg ikke opp, forteller hun.

Hesten veier 450 kilo og hun klarte ikke å hjelpe hesten sin. Hennes store frykt var at Mikki pådro seg forstoppelse og måtte avlives. Hun og en venninne fikk ringt brannvesenet og de rykket ut.

– Jeg er evig takknemlig. Det var veldig dramatisk. Det var enten eller for hesten. Fire flotte brannmenn kom og vippet Mikki opp, sier en Hanson.

Hesteeierne kan takke en 250 kilo tung øvelseshest i plast for at det gikk så bra med hennes egen hest.

Øvelseshesten har navnet «Odin» og er med når Sandefjord brann og redning skal ha øvelser på dyreredning.

– For åtte år siden fikk vi en øvelseshest, da det var en økende tendens til dyreoppdrag. En kollega av oss dro til England for å kurses i dyreredning og kom tilbake, der vi lærte oss å redde på skånsomt og sikkert vis, sier beredskapsrådgiver, Oscar Eliassen, ved Sandefjord brann og redning.

– Dyret skal ha det bra

Det er ikke noe dyr som er for lite eller for stort for brannmannskapet God morgen Norge møter i Tønsberg.



– Vi gjør ikke forskjell på dyreoppdragene. Det kan være en papegøye, en frosk eller hest. Det er for at dyret skal ha det bra og kunne komme tilbake til eieren sin eller ut i det fri, sier Haugem.

Et eksempel på dette er katten Berit, som satt fast i et tre i august. Da ble brannmannskapet i Tønsberg redningen.

FAST: Her er brannmannskapet på vei opp for å redde katten Berit ned fra treet Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

– Noe hadde skremt Berit opp i treet ved huset vårt. Min datter prøvde å få henne ned, men treet var veldig høyt. Da vi ikke klarte det selv med stige, ringte vi brannvesenet. De dukka opp og fikk katten ned igjen, sier eier Kolbjørn Hjartholm.

Familien setter stor pris på at de fikk familiekatten trygt ned på bakken igjen.

– Det er helt fantastisk. Jeg beundrer disse menneskene hvordan de møter oss og tar på seg den jobben ved å klatre opp. Deres heltedåd betyr spesielt mye for min datter som eier katten, sier Kolbjørn.