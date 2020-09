Så mange forventer man å korona-vaksinere i Norge

Optimistiske anslag tilsier at det kommer vaksine mot COVID19 i løpet av året, og helsemyndighetene håper å kunne vaksinere to tredeler av befolkningen i løpet av neste år.

– Skal vi kunne komme tilbake til å leve normale liv må vi ha en vaksine sa helseminister Bent Høie (H) tirsdag på et vaksineseminar der også utviklingsminister Dag Inge Ulstein(KrF), den globale helseambassadøren John-Arne Røttingen og Geir Bukholm, som leder vaksinearbeidet i FHI var tilstede.

På seminaret deltok også departementsråd Bjørn-Inge Larsen, som sa noe om hva foreløpige prognoser viser.

– Vi får optimistiske anslag fra legemiddelfirmaene om at de kan levere vaksiner i 2020, med den forutsetningen om at de må være trygge. Ut ifra det er det ikke helt urimelig at vi har vaksinert to tredeler av den voksne befolkningen i løpet 2021, sa Larsen.

Trolig vil Norge fortsette med koronatiltak selv når vaksineringen av de første befolkningsgruppen er i gang, men med to tredeler av befolkningen vaksinert anslår han at nordmenn vil kunne leve uten de mest inngripende koronatiltakene i løpet av 2021.

Norge har også forpliktet seg til å sørge for at utviklingsland også får tilgang på vaksinene.

– Vi er ikke trygge, før alle er trygge, sa Høie på seminaret for å understreke ansvaret som ligger på verden.

– Hvis vi ikke lykkes med vaksinering kan dette viruset sirkulere i måneder og år, særlig i land der det ikke fins krisepakker og permitteringsregler, sa utviklingsminister Ulstein (KrF).

Vil bruke flere vaksiner

Det er 180 vaksinekandidater på gang, av de er 36 i klinisk utprøving og av de igjen er 9 i den siste fasen før godkjenning der man tester på et stort utvalg av en befolkning for å finne ut om den virker, beskytter og er trygg.

– Sykdommen vil ikke bli borte, men vi vil være beskyttet godt med vaksine, understrekte departementsråd Larsen.

Larsen fortalte at vaksinene koster mellom 100-500 kroner dosen og man vil trenge to doser. Han var også tydelig på at det ikke kun er en vaksine som vil bli brukt i Norge.

– Både for å sikre nok vaksiner, og fordi vaksinene vil virke ulikt på ulike deler av befolkningen, sier Larsen til TV 2.

Han var åpen om at det nå er mye usikkerhet knyttet til vaksinearbeidet.

– Det brukes nå produksjonsmekansimer som verden ikke har sett før, og det skjer nå rask utprøving, sa Larsen.

Han understrekte at det derfor er viktig at Norge er samarbeid med EU for å sikre god sikkerhet rundt godkjenning av vaksinen. Den vil bli godkjent av EUs legemiddelverk, som andre legemidler nordmenn bruker blir.

– EU har undertegnet kontrakt på to vaksiner, og de kommer sannsynligvis til å undertegne kontrakter med ti eller flere legemiddelselskaper på sikt, for å sikre nok vaksiner uten for mange alvorlige bivirkninger, sier Larsen.

Utprøvd på 50.000

Trolig blir det en betinget godkjenning av vaksinen, med krav om å gi mer informasjon av virkninger i et års tid.

En europeiske hastegodkjent vaksine innebærer at den skal være prøvd ut på opp mot 50.000 mennesker.

Helseambassadør Røttingen understrekte at mye og åpen informasjon om prosessen blir viktig for å sikre at folk ikke utvikler skepsis mot COVID19-vaksiner.

– Jeg tror det er viktig å være åpen om hva vi vet og hva vi ikke vet. Det er forståelig at en nå er usikker, fordi det er vi som fagfolk også. Derfor er vi kritiske og skeptiske i den prosessen vi også, sier Røttingen til TV 2.

Prioriteringsliste innen 1.desember

De første som skal vaksineres er de som er i risikogruppen, deretter de i kritiske samfunnsnyttige jobber, som helsearbeidere.

En foreløpig prioriteringsliste for hvem som skal vaksine først i Norge skal utarbeides av FHI, og levers til helsedepartementet innen 1.desember.



Dette blir en vanskelig prioriteringsprosess og vi har ganske kort tid på oss, derfor er det viktig at vi er åpen med alle vurderinger vi har gjort så dette kan etterprøves, sa Geir Bukholm som leder vaksinearbeidet hos FHI.