Brøt sammen under danse-intervju

Dyrevernsforkjemper Carole Baskin (59) forteller åpent om tiden etter den populære Netflix-serien «Tiger King: drap, kaos og galskap» i et intervju gjennom «Dancing with the Stars».

– Jeg holder det inni meg, sier Baskin i en kort promo for programmet.

– Det er det absolutt verste ved dette, sier hun og gråter.

– Karakterdrap

«Dancing with the Stars» er en amerikansk versjon av det norske danseprogrammet Skal vi danse. I et intervju med People forteller Baskin at hun ikke er fornøyd med måten hun har blitt fremstilt på i Netflix-serien.

– Jeg er ikke den personen jeg ble portrettert i «Tiger King», sier Baskin til People.

Hun hevder at hun ikke er en gullgraver, ikke er opphengt i penger eller en morder slik hun mener hun blir fremstilt i serien.

– Jeg er den typen person som kommer etter noen som misbruker dyr. Jeg kommer ikke til å slutte før jeg finner en lovlig måte til å stoppe det på, forteller hun.

Baskin mener at de fikk frem denne siden av henne - en person som jobber for dyrevern, men at serien generelt setter henne i et dårlig lys.

– Det var et totalt karakterdrap på meg for å kunne selge serien dyrest mulig til Netflix, mener Baskin.

Reklamepause vekker oppmerksomhet

I serien «Tiger King» diskuteres det rundt Baskin sin tidligere ektemanns forsvinning, Don Lewis. Han var en 60 år gammel millionær som jobbet for dyrevelferd. Lewis og Baskin var gift da han forsvant i 1997, og senere ble erklært død.

I flere teorier som har oppstått blir Baskin anklaget for å ha noe med forsvinningen å gjøre, og noen hevder hun har matet han til tigere. Baskin selv har nektet for at ryktene om henne er sanne, og mener det ikke er sant.

Da Baskin deltok i første episode av «Dancing with the Stars» dukket det opp en reklame om Lewis. I reklamen ber barna til millionæren, en tidligere assistent og en advokat om å gi tips til hvor Lewis kan være, og hva som har skjedd med han.

Advokaten sier:

– Familien hans fortjener å få et svar, de fortjener rettferdighet. Vet du hvem som gjorde dette eller om Carole Baskin var involvert?

Baskin selv sier ikke så mye om reklamen, annet enn at hun ikke er overrasket over at den dukket opp.

Ifølge en lensmann i Hillsborough County, Chad Chronister er ikke Baskin mistenkt i sin avdøde ektemanns død.

– Vi har ikke bevis for at vi engang kan kalle henne en person av interesse, har Chronister tidligere uttalt til People.