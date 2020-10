Christina (23) brøt med familien i Jehovas vitner – nå tjener hun titusener i uka på kroppen sin

Christina Lægreid jobber som stripper, delvis på strippeklubb og delvis på internett.

Hun har tidligere vært blogger, og har nå gått over til å være influenser med over 12.000 følgere på Instagram – hvor hun blant annet deler bilder fra livet som stripper og prøver å lokke følgerne inn på betalttjenesten OnlyFans.

– På OnlyFans betaler de månedsabonnment. De får også mulighet til å betale for ekstramateriale, hvis det er ønskelig. Vi har en egen chat inne på OnlyFans, hvor jeg av og til legger ut ekstramateriale med en pris. Hvis de betaler den prisen jeg har satt, kan de åpne bildene eller videoene. På disse bildene er jeg helt naken, det er jeg ikke så ofte ellers på jobb.

Med dette abonnementet kan altså følgerne, som hovedsakelig er norske, litt eldre menn, få se bilder av kroppen til rogalendingen.

– Jeg gjør det som et skuespill. Det er liksom ikke meg på OnlyFans. Jeg går inn i en sone, så gjør jeg det jeg gjør. Jeg har forskjellige karakterer. Jeg kan filme en video på ti minutter, men jeg kan ikke se gjennom. Da blir jeg klein.

Hun sier at noen menn ikke klarer å skille henne fra karakterene, og at hun på privaten ikke er hva hun kaller «dirty».

Se God kveld Norge-intervjuet med Lægreid i videovinduet øverst i saken, hvor hun blant annet viser frem noen av strippetriksene hun gjør på nettsiden.

Vanskelig skille med porno

23-åringen poengterer at det mest hun gjør er mildere enn porno, men at hun har krysset grensen.

SEXLEKETØY: Lægreid viser også frem en rekke sexleketøy som abonnentene hennes har kjøpt til henne, og som hun tidvis bruker på OnlyFans. Foto: Line Haus/TV 2

– Det går an å ha liveshows på OnlyFans. Jeg har sett porno-liveshows og mine liveshows. Det er stor forskjell, sier hun, og fortsetter:

– Jeg skal være ærlig. Jeg har vært ganske drøy på OnlyFans selv. Det skal jeg ikke legge skjul på.

– Så noe av det du har gjort kan defineres som porno?

– Ja, jeg kan faktisk si det.

Hun poengterer at mange av følgerne er der på grunn av porno.

– Mange har vansker med å skille nakenbilder og porno. Alt er nakent, og da tenker man porno.

Under disse såkalte «liveshowene», eller direktesendingene, velger følgerne hvor mye de ønsker å tipse henne. De kan også komme med ønsker i en chat.

– Det meste jeg har tjent på et liveshow, var en time med show og jeg tjente fem tusen kroner. Det er veldig god timesbetaling. Det er gavmilde menn der inne. Det er veldig bra, sier hun med et smil.

30.000 kroner i uka

Lægreid sier det har blitt langt flere brukere på OnlyFans etter korona-pandemien, og tror dette skyldes at strippeklubbene ble stengt og at mange, uavhengig av yrke, har gått hjemme uten arbeid.

– Det er ikke noe «big deal» for meg å selge nakenbilder. Jeg solgte nok nakenbilder for første gang for fire-fem år siden. Det har aldri vært en stor greie med kropp for meg. Siden folk gir ut nakenbilder gratis i hytt og vær på Snapchat, tenkte jeg at jeg kunne tjene penger på det i tillegg, sier hun, og fortsetter:

– Jeg er ikke sånn: «Ingen skal se kroppen min». Jeg er mer: «Alle har en kropp, dette er min. I make money on it.»

Hun forteller at størrelsen på lønnsslippen varierer veldig, men at hun hatt uker hvor hun tjener over 30.000 norske kroner. Hun estimerer at hun vil tjene godt over en million kroner før skatt i 2020.

Lægreid sier hun ikke vil slutte på strippeklubben, selv om hun tjener bedre på OnlyFans. På strippeklubben må hun gi bort 50 prosent av inntektene, mens OnlyFans kun tar 25 prosent.

– Det er fint å jobbe i strippeklubb, for da har du alltid noen som passer på deg. Du kommer der til faste tider, møter herlige mennesker og får betalt for å drikke og danse. Jeg får jo egentlig betalt for å feste, bare at jeg fester naken, sier hun lattermildt.

STRIPPER: På flere av videoene starter hun med litt klær, før hun tar av mer og mer. Foto: Line Haus/TV 2

Ikke redd for fremtiden

23-åringen er ikke redd for at hun vil angre på å ha tatt disse bildene og videoene når hun blir voksen.

– Jeg har jo tatt bildene og videoene selv, og jeg legger ikke ut noe jeg er misfornøyd med. Hvis jeg blir 45 år eller eldre og ser på dette, så kommer jeg bare til å tenke: «Fytti h**vete, jeg var «bomb», liksom. I was sexy».

Det er viktig for Lægreid og være på Instagram også, sånn at de rundt henne ikke tror hun bare lever via OnlyFans.

– Det er kjekt å kunne vise meg som meg, og ikke bare det folk ser på OnlyFans, hvor de sikkert tenker: «Christina er kåt 24/7». Jeg kan også vise at jeg er en normal person, lever et normalt liv og ikke ligger i senga med vibrator 24/7. Jeg har faktisk et liv.

Ikke kontakt med foreldrene

Hun er heller ikke redd for hva familien skal si om den uvanlige yrkesveien.

– Jeg vet at mamma og pappa ikke er «happy» for stripperyrket. Det vet jeg, uten tvil. Men nå hadde ikke vi kontakt fra før av, siden jeg var tidligere Jehovas vitne. Etter jeg meldte meg ut, så har ikke de lov til å ha kontakt. Jeg så for meg at da jeg ble stripper, så ble det egentlig enklere for dem og si at de ikke kan ha kontakt med meg. Da kan de si: «Nei, men hun er stripper. Vi kan ikke ha kontakt, vi er superkristne», sier hun, og fortsetter:

PARYKK: På dette bildet bruker Lægreid parykk, det er noe hun ønsker å eksprimentere mer med. Foto: Line Haus/TV 2

– Men, nei. Jeg ser ikke for meg at pappa er kjempestolt.

Lægreid syns ikke lenger det er trist å ikke ha kontakt med foreldrene.

– Vi hadde en periode på ett år hvor jeg begynte å skli ut av religionen. Da skjønte jeg at dette ikke er mennesker det er vits å ha i livet mitt uansett. Jeg ble bare tråkket ned. Jeg tenkte at familie er familie, du kan ikke velge hvem du fikk. Av og til er det bedre å leve uten. Så har jeg søstrene mine som jeg har kontakt med, selv om de er ut og inn av religionen.

TV 2 har kontakter foreldrene til Lægreid, som ikke besvarte vår henvendelse.

TV 2 har funnet flere norske, kjente influensere på OnlyFans, deriblant fra diverse reality-serier. De har ikke ønsket å snakke om hva de gjør på nettsiden.