Hun kan bli en av USAs mektigste

– Amy Coney Barrett er en rockestjerne for mange konservative, sier USA-kommentator Eirik Bergersen om kvinnen som er storfavoritt til å overta høyesterettssetet til Ruth Bader Ginsburg, som var et kultikon for liberale amerikanere.

Barrett tok jusutdannelsen sin ved prestisjefylte Universty of Notre Dame i Indiana. Her begynte hun også å undervise i en alder av 30.

Den nå 48 år gamle syvbarnsmoren er i dag en anerkjent dommer på det nest høyeste nivået i det føderale rettssystemet, i ankedomstolen U.S. Court of Appeals for the 7th Circuit.

KULTIKON: Den liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg ble et popkulturelt ikon. Nå pågår det en politisk dragkamp om hvorvidt Trump skal få velge hennes erstatter før valget. Foto: Reuters/ANDREW KELLY

Hun ble sett på som en solid utfordrer til å overta et ledig sete i høyesteretten i 2018. Den gang gikk plassen til Brett Kavanaugh. Trump sa da at han ville sikre Barrett høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburgs sete.

– Å fylle det ledige setet med en ung kvinne er jo en fin måte for Donald Trump å balansere ut en hyllest til Ginsburg, samtidig som mange beskylder ham for maktovergrep ved å tvinge gjennom nominasjonen i selve oppløpet av valgkampen, sier Bergersen.

Abortmotstander

Abort er i utgangspunktet et hett tema i amerikansk politikk, og temperaturen økes enda noen hakk nå som det er et ledig sete i Høyesterett.

– I USA er det noen områder som mangler lovgivning, deriblant abortspørsmålet. Og da er det høyesterettsdommer som regulerer disse spørsmålene. Dermed blir de som sitter og bestemmer dette i Høyesterett veldig viktige politisk, forklarer Bergersen.

HØYESTERETT: De ni dommerne som sitter i USAs høyesterett har mye makt. Her er en sørgekappe hengt over plassen til Ruth Bader Ginsburg. Foto: AP/Fred Schilling

Katolske Barrett er abortmotstander. Mange på den politiske venstresiden frykter at hun, dersom hun blir høyesterettsdommer, vil stramme inn retten til fri abort. Men da hun i 2017 fikk spørsmål om hun alltid så på abort som umoralsk, ville hun ikke gi et tydelig svar.

– Mine personlige synspunkter på dette eller andre spørsmål vil ikke påvirke hvordan jeg utøver mine plikter som dommer, sa hun den gang.

Grunnlovskonservativ

USAs grunnlov ble vedtatt i 1787, og er en av de eldste i verden som fortsatt er i bruk. Det betyr at den må tolkes.

Liberale Ruth Bader Ginsburg var tilhenger av å tolke grunnloven i lys av tiden vi lever i nå. Kvinnen som ligger best an til å erstatte henne, er av en annen skole.

Barrett mener grunnloven må tolkes i lys av tiden den ble skrevet i, og at høyesterettsdommernes jobb er å finne ut av og dømme etter den opprinnelige meningen til de som skrev teksten.

Vurderer vippestat-dommere

Barrett møtte president Donald Trump i Det hvite hus mandag, noe som befestet favorittstempelet hennes. Men Trump har sagt at han også skal snakke med andre kandidater.

Den cubansk-amerikanske dommeren Barbara Lagoa blir trukket frem som en annen favoritt.

– Hun er fantastisk. Hun er latinamerikansk. Hun er en fantastisk kvinne ut fra det jeg har hørt. Jeg kjenner henne ikke. Vi elsker Florida. Så hun har mye. Hun er veldig smart, sa Trump om henne i et intervju med «Fox and Friends».

OGSÅ FAVORITT: Florida-dommeren Barbara Lagoa er en av kvinnene Trump vurderer å nominere til ny høyesterettsdommer. Foto: HANDOUT/ Florida Supreme Court / AFP

– Barbara Lagoa kan komme inn fra sidelinjen for å sikre Trump vippestaten Florida i valget, sier USA-kommentator Eirik Bergersen.

Han peker på at en nominasjon av Lagoa kan sikre Trump flere latinamerikanske stemmer i Florida, som er en av de avgjørende statene i valget 3. november.

To andre kandidater - som også trolig ligger høyt på Trumps liste - kommer også fra viktige vippestater. Det hvite hus har bekreftet at presidenten vurderer Joan Larsen, som er dommer i en føderal ankedomstol i Michigan. Trump har også hintet om at dommer Allison Jones Rushing i Nord-Carolina kan være aktuell.

Trump har varslet at han vil kunngjøre sin nominasjon førstkommende lørdag.