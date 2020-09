Berge roses: – Han har en stor sesong foran seg

Aston Villa-Sheffield United 1-0

Sheffield United-manager Chris Wilder overrasket med laguttaket mot Aston Villa. Lagets visekaptein, Oliver Norwood, ble plassert på benken.

VRAKET: Oliver Norwood (til høyre) ble sittende på benken mot Aston Villa. Foto: Clive Rose

Dermed fikk Sander Berge starte som den dypeste av Sheffield Uniteds tre sentrale midtbanespillere. Som regel er han blitt brukt som indreløper etter overgangen fra Genk i vinter, mens Norwood er blitt brukt i Berges favorittrolle.

Kampen ble imidlertid preget av en tidlig utvisning for Berges lag. John Egan ble sendt i dusjen allerede etter elleve minutter. Det førte til at Wilder måtte endre noe på formasjonen, men Berge er blant dem som kommer best fra kampen i lokalavisene.

– Lagets beste

Yorkshire Post gir Asker-gutten karakteren sju på spillerbørsen, bare slått av Chris Basham og likt med flere av lagkameratene.

– Han sørget for god balanse og var en måltrussel, skriver avisen.

Av Examiner Live blir han trukket frem som Sheffield Uniteds beste spiller. Yorkshire-avisen gir ham karakteren åtte.

– Nok en god kamp av nordmannen. Behersket med ballen og tok styring på midten. Forsvarte backfireren bra, skriver avisen.

I en annen artikkel, hvor de tar for seg Wilders endringer på midtbanen, går Examiner Live lengre i rosen av Berge. De poengterer at manageren viste at han ikke er redd for å gjøre endringer ved å henvise Norwood til benken.

– Berges tilstedeværelse er enorm. Han er sterk, teknisk veldig god og evnen hans til å bli med fremover hjelper i overgangen fra forsvar til angrep. Han forsvarte backfireren bra etter det røde kortet. Berge har en stor sesong foran seg, skriver avisen.

Dette sier ekspertene

TV 2s eksperter understreket at Sheffield United endte opp med å spille en litt annen formasjon etter utvisningen, som gjorde at Berge heller spilte i «en slags toer» sentralt på midtbanen.

– Jeg synes det så ganske greit ut lenge. Jeg synes han gjør en veldig god defensiv kamp. Utover i andre omgangen begynner han å slurve litt, er litt sløv og har noen farlige balltap. Men alt i alt viste han veldig mange gode ting i den rollen òg, sa Erik Huseklepp etter kampen.

– Men det blir vanskelig når man spiller med ti mann, poengterte den tidligere Brann-spilleren.

– Når han får litt plass, er han enormt flink til å distribuere. Det er blitt mye defensiv jobbing, men det har sett bra ut fra Berge, sa Erik Thorstvedt i pausen av kampen.