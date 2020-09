Her er buss-toppenes millionlønninger: – Noe lukter råttent

Mens bussjåførene streiker for høyere lønn, har flere av lederne for de største busselskapene en årslønn på flere millioner. – Tallene stripper arbeidsgivere for all troverdighet, mener Fellesforbundet.

– Det er utrolig viktig at vi nå kler av keiserne i busselskapene, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum til TV 2.

Søndag morgen gikk 3.800 bussjåfører ut i streik etter brudd i forhandlingene med arbeidsgiverne. Dersom det ikke blir enighet, går ytterligere 4568 sjåfører ut i streik fra og med lørdag.

Striden står blant annet om lønn, der bussjåførene krever at lønnen nærmer seg industriarbeiderlønn.

– Blir helt svimmel

En gjennomgang av årsrapportene til de største busselskapene, som TV 2 har gjort, viser at topplederne har millionlønninger, og flere av dem en saftig lønnsvekst fra 2018 til 2019.

Det provoserer Fellesforbundets leder.

– De siste dagene har Jon Stordrange og NHO Transport stått frem i alle kanaler, bekymret for økonomien i selskapene. Redd for at ei lønn å leve av for landets bussjåfører skal gå ut over passasjerene. Så ser vi at det nesten ikke finnes toppledere i busselskap som tjener under 2,5 millioner, og at noen tjener helt opp til 3,7 millioner, sier Eggum.

Under er en oversikt over lederlønningene hos flere av landets største busselskap. Inntekt omfatter lønn, bonus og andre godtgjørelser. Pensjonsutgifter er ikke inkludert.

Selskap Navn Tittel Inntekt 2018 Inntekt 2019 Tide Roger Harkestad Konsernsjef 2.819.000 3.164.000 Vy buss Ole E. Haugen Adm.dir. 2.907.000 3.278.000 Boreal Norge Kjetil Førsvoll Konsernleder 3.654.000 3.730.000 Boreal Buss Martin Reberg Daglig leder Startet i aug. 1.351.000 Norgesbuss Atle Rønning Adm.dir. 2.250.000 2.228.000 Nobina Jan Volsdal Adm.dir. 1.908.000 2.880.000 Unibuss Øystein Svendsen Adm.dir. 2.168.000 2.228.000

– Det er en enorm sløsing av bedriftenes og det som ofte er fellesskapets penger. Tallene stripper arbeidsgivere for all troverdighet når de oppfordrer til moderasjon. Jeg blir helt svimmel når ser at enkelte ledere har skaffet seg en bonus som er 250.000 høyere enn det en bussjåfør tjener på ett år, sier Eggum, og fortsetter:

– De later som de er opptatt av folk og tilbud, men det er noe som lukter råttent i NHOs høyborg.

– Må først korrigere egne tall

Administrerende direktør Jon Stordrange i NHO Transport, som representerer arbeidsgiverne, uttalte søndag at færre reisende og reduserte billettinntekter har medført en vanskelig og usikker situasjon.

– Arbeidstakersiden kom til mekling med svært høye krav, som vi dessverre ikke hadde muligheter for å kunne innfri. Det viktigste for oss er å unngå permitteringer, sikre jobber og opprettholde et godt busstilbud til passasjerene. Derfor har vi ikke muligheter til å gi mer enn det andre grupper har fått, sa Stordrange.

Konfrontert med Fellesforbundets kritikk av busselskapenes lederlønninger, sier Stordrange til TV 2 at han først synes Fellesforbundet skal være sannferdige.

– De hevder at gjennomsnittlig lønn for bussjåfører er 350.000 kroner i året, men det er absolutt ikke riktig. Det som er riktig er 452.000, så de får først korrigere sine egne tall, sier Stordrange.

– Tjener det samme som andre ledere

Når det gjelder lederlønningene, sier Stordrange at disse ikke ligger noe høyere enn det som er normalt i tilsvarende selskap.

– Vi oppfatter at lederlønningene i våre medlemsbedrifter er på linje med det ledere i andre bransjer tjener i virksomheter av samme størrelse og kompleksitet. Lederne tjener det samme som ledere i offentlig eide selskaper og delvis offentlig eide selskaper, sier Stordrange.

Direktøren håper på en snarlig løsning i konflikten.

– Det er ikke så lenge siden vi gikk fra hverandre i forhandlingene, men vi håper fortsatt streiken skal bli så kortvarig som mulig. Vi ser at mangelen på busser bidrar direkte til økt smittefare, og håper forhandlingene kan avsluttes snart. Men det kan vi ikke gjøre basert på forventningene arbeidstakerne har kommet til bordet med.

Han påpeker at koronakrisen har skapt problemer for alle som driver med persontransport, og at lavere billettinntekter har ført til at prioriteten er å unngå permitteringer og nedbemanninger.

– Bussjåførene har fått akkurat det samme tilbudet som andre grupper, men det vil de ikke akseptere.

Slik svarer lederne

TV 2 har kontaktet alle på listen over ledere av busselskap for å høre om de vil kommentere saken.

Kjetil Førsvoll i Boreal Norge, Martin Reberg i Boreal Buss og Øystein Svendsen i Unibuss har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Roger Harkestad i Tide svarer at han ikke har noen kommentar til saken, og heller ikke til streiken.

Ole Engebret Haugen i Vy buss sier han ikke kan kommentere sin egen lønn.

– Det er ikke jeg som fastsetter lønnen, og jeg kan uansett ikke kommentere dette når vi er i en konflikt, sier Haugen, og viser til NHO Transport for ytterligere kommentarer.

Heller ikke Atle Rønning i Norgesbuss vil kommentere sin egen lønn.

– Den vil variere fra år til år på grunn av variable tillegg, sier Rønning, og påpeker at han gikk ned i lønn fra 2018 til 2019.

Også Jan Volsdal i Nobina sier det er umulig for ham å kommentere sin egen lønn, spesielt under en konflikt.

– Lønna settes av styret og styrets leder, sier Volsdal.