Kirsten Koht: – Jeg er redd for å høre de setningene som går inn i hjerterota

Kirsten Koht åpner opp om hvordan de siste årene har vært for henne som pårørende, og frykten for å miste sin egen datter.

Livet ble snudd på hodet for familien Koht, da komiker Christine Koht (53) ble alvorlig kreftsyk en novemberdag for snart to år siden. Kirsten Koht (76) har stått støtt ved datterens side gjennom den tøffe kampen mot kreft, som fortsatt pågår.

Fortsatt husker hun den dagen hun fikk sjokkbeskjeden.

– Jeg satt i bilen og Christine sa: «Mamma, jeg har noe alvorlig å fortelle deg. Jeg har fått kreft med spredning». Det var som om verden stoppet for meg. Jeg parkerte inn til siden og sa: «Jeg kommer til deg med en gang», og snudde i rundkjøringen og kjørte hjem til henne på Bislett, sier hun til God morgen Norge, og fortsetter:

– Det jeg tenkte mens jeg kjørte var: «Dette er helt feil. Nå er det min tur, ikke Christine». Men du vet, vi mennesker klarer mye mer enn det vi tror.

Frykten for å miste datteren

I fire år pleiet Kirsten sin syke mann. Kort tid etter hans død, ble Christine syk. Nok en gang måtte hun ta på seg rollen som pårørende. 76-åringen, som i dag jobber mye med temaet pårørende, innrømmer at det har vært tøft.

PÅ SYKEHUSET: Det har blitt mange døgn på sykehuset for Christine de to siste årene. Moren kommer på besøk så ofte hun kan. Foto: Privat

– Det er nok mange som tenker at: «Kirsten er så sterk, hun klarer seg», men jeg har også stunder som er veldig tunge. Jeg står i en spagat som jeg har stått i over to år, med denne sorgen og fortvilelsen over Christine sin sykdom. Det kraftige håpet i det ene beinet er mye større enn frykten, men jeg står med begge beina og jeg må balansere, forklarer hun.

Flere ganger har hun vært redd for at datteren skal dø.

– Da Christine var i koma gang på gang, og jeg var på mitt mest slitne, var jeg virkelig redd for at Christine skulle dø. Jeg tok da kontakt med en prost. Det ble med 12-14 samtaler, og etterpå har jeg tenkt at det var min forberedelse – hvis Christine kom til å dø. Jeg tenkte disse tankene mye.

Alltid beredt

76-åringen forteller at hun i dag lever med traumer. Hun har alltid telefonen på seg, og hver gang hun ser en ulest melding eller et tapt anrop fra datteren stopper hjertet opp et lite sekund.

– Jeg er redd for at hun er på vei til akutten, for det har skjedd så mange ganger før. Jeg er redd for å høre de setningene som går inn i hjerterota. Mammahjertet blør de gangene hun sier: «Jeg er syk på syk i dag, mamma».

Det har resultert i at de har en kjærlig tone hver gang de snakker med hverandre. De snakker alltid sammen et par ganger om dagen, for Kirsten trenger å vite hvordan datteren har det.

KREFT: En novemberdag for to år siden fikk Christine Koht kreft. Hun og moren har ikke gitt opp håpet om at hun skal bli bra igjen. Foto: Privat

– Om kvelden sier vi alltid: «Jeg elsker deg», også sier hun: «Jeg elsker deg mer», og sånn holder vi på helt til noen legger på. Det er kanskje vår måte å, ikke være ajour på, men det er ikke noe vondt ord mellom oss nå. Det har vært det før, for hun var et tøft og røft barn opp gjennom årene, men da hun ble syk trådte jeg inn i mammarollen igjen.

Heldigvis for moren, har hun fått massiv støtte fra både fjerne og nære de to siste årene. Det takker hun datteren sin for.

– Det er ikke så mange forunt å få. Jeg har en stemme, i kraft av Christines væremåte, åpenhet og personlighet, som har jeg valgt å formidle videre. Hun sier ofte til meg: «Mamma du må leve livet for meg. Jeg kan ikke leve det livet som jeg ønsker nå. Kan du møte vennene mine, vær så snill, og kom tilbake og fortell hvordan de er».

Rørende hilsen til moren

Igjen har Christine blitt innlagt på Rikshospitalet. Mandag kveld var hun i god nok form til å sende en hilsen til moren, som ble vist på God morgen Norge:

NÆRE: Christine Koht og moren Kirsten Koht er svært nære, og prater flere ganger om dagen. Foto: Privat

Her er jeg, rett fra rikshospitalet, mamma! Og du vet at jeg er i godt humør. Også må jeg bare si; kjære min elskede mamma. Jeg er så takknemlig for den mammaen du har vært for meg og stått i hele tiden. Jeg tenker faktisk noen ganger, uten å konkurrere, at kanskje det er verre å være pårørende. Det er fælt å være syk også. Men du har vært der hos meg. Det går ikke an å være en bedre mamma. Når jeg var på mitt dårligste sa jeg: «Jeg vil ha mammaen min». Og du kom og kom og kom. Også var du borte i én uke, da jeg våknet fra respirator, og da var jeg sånn: «Er ikke mamma her?». Så mamma, tusen takk!

Kirsten blir rørt av ordene fra datteren, og forklarer at den ene gangen hun var borte, var fordi legene hadde sendt henne av gårde for å ta vare på seg selv. Det Christine sier om at det muligens er verre å være pårørende, har hun hørt mange ganger fra datteren.

– Hun har også sagt at hun er glad for at det er hun som er syk og ikke mamma som er syk. Jeg vet ikke om det er verre å være pårørende, men det er nok grunn til å tenke at pårørende kan slite seg ut. Jeg sier vi, for vi er mange. Vi er over 800.000 i Norge som er pårørende og alle jobber gratis. Det er mange av oss, og det er pårørende i alle andre; barn, unge, eldre, menn, kvinner, søsken, ektefeller, venner, bekjente og foreldre.

Nå kjemper Kirsten for at det skal være enklere for pårørende å få hjelp. Som leder av eldrerådet ønsker hun å jobbe for en kontaktperson i kommunen pårørende kan ringe for å få hjelp.

– Det er så mange som trenger det, og som føler seg alene, påpeker hun.