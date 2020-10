Etter et par år med fallende salg i Norge, opplever Mercedes en gigantisk opptur igjen.

Det er i all hovedsak takket være elbilen EQC. Til og med august i år har Mercedes utlevert 2.137 eksemplarer av bilen, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Dermed er Mercedes også landets 7. mest solgte bilmerke.

I Norge er startprisen på storselgeren EQC 636.900 kroner – god hjulpet av fritak for både moms og engangsavgift.

Nesten ingen kjøper den i Tyskland

Hvis vi ser på salgstallene på EQC i Tyskland, ser situasjonen helt annerledes ut. Faktisk er den snudd på hodet.

Der ligger EQC helt i bunn av salgsstatistikken. I løpet av årets sju første måneder (til og med juli) er det utlevert 775 EQC-modeller i Tyskland, ifølge tall fra kba.de.

Per juli i år har Mercedes solgt drøyt 151.000 nybiler i Tyskland. Kun 775 av disse er nye EQC.

I samme periode har Mercedes solgt totalt 151.748 nybiler i hjemlandet. Blant disse utgjør EQC altså 775 biler, eller bare 0,5 prosent av salget.

Blant storselgerne i Tyskland finner vi A-Klasse, C-Klasse, E-Klasse og GLC. Disse har solgt henholdsvis 21.580, 23.475, 15.036 og 18.674 biler i nevnte periode.

Her skal det sies at salget blant de ladbare variantene øker. For eksempel utgjør den ladbare utgaven av A-Klasse-salget i Tyskland 11,7 prosent.

For C- og E-Klasse utgjør den ladbare andelen henholdsvis 28,6 og 22,6 prosent. Også for EQC er andelen stigende.

Mercedes har nesten doblet salget sitt i Norge i år

I Norge koster EQC fra 636.900 kroner.

Lengre avstander og høyere hastighet

Konserndirektør for Mercedes-Benz personbil i Norge, Kjetil Myhre.

– Å sammenligne andre land med Norge når det gjelder andel elbilsalg er ikke så relevant i dag. Fremtiden derimot, er noe annet. I Tyskland er det viktig å ha med seg at man i vesentlig større grad snakker om elektrisk mobilitet ved å omfavne både elbiler og plug-in hybrider. Veien til helelektrisk går i større grad via plug-in hybrid enn tilfellet har vært her hjemme, forteller Kjetil Myhre, konserndirektør for Mercedes-Benz personbil i Norge.

Han legger til at Tyskland på nåværende tidspunkt ikke har i nærheten av samme struktur for hurtiglading som vi har i Norge.

– I tillegg tilbakelegger ofte bilister i Tyskland lengre avstander i mye høyere hastigheter enn i Norge, avslutter Myhre.

Mercedes-salget i Norge vs. Tyskland SALG I NORGE: EQC, januar-juli: 1.542 Totalsalg av Mercedes, januar-juli: 4.104 SALG I TYSKLAND: EQC, januar-juli: 775 Totalsalg av Mercedes, januar-juli: 151.748

