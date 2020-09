12.000 liter diesel har lekket ut: Mistenker sabotasje

Like før klokken 09 tirsdag meldte brannvesenet i Finnmark at de rykket ut etter melding om diesellekkasje på et fiskevær i Kamøyvær i Nordkapp

- Vi er på stedet. Vi foretar avhør, og prøver å finne ut hva som har skjedd, sier operasjonsleder Gunnar Øvergård til TV 2.

Politiet mistenker at det kan være sabotasje som har ført til lekkasjen.

- Vi kan ikke utelukke at noen har gjort det, for å si det sånn. Det kan være svikt i rutinene, noen som ikke har gjort jobben, eller rett og slett at trykket ble for stort i tanken. Det er det vi skal prøve å finne ut av, sier operasjonslederen.

12.000 liter

Det er opptil 12.000 liter diesel som har lekket ut.

- Det er en alvorlig sak. Om det skulle være noen som har gjort dette, er det snakk om alvorlig miljøkriminalitet, sier Øvergård.

Lekkasjen skal ha skjedd ved Kamøyvær Fisk AS og daglig leder Ole Iver Olsen sier til NRK at det er snakk om en dieseltank som ligger under jorda.

Legger ut lenser

Brannvesenet er på stedet og gjør klar for utlegg av lenser.

Kystverket og Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing er varslet om hendelsen.