Bekken sto rett til himmels: – Har aldri sett noe lignende før

Restene av den tropiske stormen «Sally» i Nord-Norge førte til jordras som stengte veier, trær som blåste over ende og bekker som sto rett opp som en vegg.

Lubi Sivertsen (65) fikk seg en opplevelse han aldri har sett maken til.

Rundt huset hans er det mange fosser og bekker. Da vinden sto på som verst, reiste flere bekker seg og sto rett i den vilt kraftige vinden.

– Helt utrolig

– Det var helt utrolig å se på. Vinden sto rett inn fjorden her og bekken reiste seg og så ut som den ville til toppen av Narvikfjellet, sier Sivertsen og ler.

Video av det Lubi opplevde, ser du i toppen av saken.

Selv har han bodd på Ankenes i Narvik i Nordland i 38 år, men aldri sett maken til synet mandag kveld.

FASCINERT: Lubi Sivertsen har bodd på Ankenes i 38 år, men ble likevel fascinert av synet som møtte han mandag. Foto: Privat

– Vinden har heldigvis løyet nå, men det skal visst ta seg opp igjen i kveld eller i morgen, sier Sivertsen.

Nytt uvær på vei

Restene av den tropiske stormen befinner seg tirsdag formiddag i nærheten av Finnmark og beveger seg øst mot Russland.

Men selv om «Sally» ikke vil herje med folk i Nord lenger, melder meteorologene om et nytt lavtrykk som er på vei til å danne seg i Atlanterhavet vest for England.

Dette lavtrykket utvikler seg raskt og vil føre til full storm i Vesterålen og Troms onsdag kveld.

Krisestab

Både Rana og Beiarn kommuner satte krisestab som følge av uværet.

– Vi har statt krisestab og følger situasjonen nøye, sier ordfører Gunda Johansen i Balsfjord kommune til TV 2.

Ordfører Gunda Johansen i Balsfjord kommune. Foto: Nils Ole Refvik/ TV 2

I Rana kommune ble 1200 personer isolert på grunn av uværet mandag kveld. Tirsdag er fortsatt 200 av disse isolert.

Kriseledelsen i Rana jobber tirsdag formiddag med å finne alternative løsninger for de drøyt 200 som fortsatt er isolerte etter uværet.

Kraftverkssjef Marianne Fineide sier at vannstanden i Ranelva har aldri vært høyere i moderne tid.

– Dette er enormt. Vi snakker om er tidenes største flom i Ranelva i moderne tid, sa Fineide til Rana Blad.

Tirsdag skal kommuneledelsen i Rana møte med Bane Nord for å se på muligheten for at toget kan stoppe inne i det isolerte området i Grønnfjelldal.

I et boligfelt i Storsteinnes i Troms ble flere boliger, med totalt 34 personer, evakuert etter et jordras tirsdag formiddag.

– Jordraset ha gått som følge av høy vannføring i et elveleie, opplyser politiet i Troms.

Rekordmye nedbør

Trafikkoperatørene på veitrafikksentralen Nord har hatt nok å gjøre etter at restene av den tropiske stormen «Sally» traff landsdelen.

Kraftig vind og rekordmye nedbør i vente førte til at det ble sendt ut oransje farevarsel. På E8 ved Ramfjord sør for Tromsø dundret et jordras over veien og tok med seg en ambulanse.

– Jorden er veldig mettet av alt nedbøren nå, så det er lett at det kan komme flere jord- og steinras. Når du er ute og kjører, følg godt med og vær obs sier trafikkoperatør Bente Nyland ved Vegtrafikksentralen Nord til TV 2.