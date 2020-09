Her er Sørloth på plass i Leipzig

Like før kl. 09.00 tirsdag forlot Sørloth femstjernershotellet Steigenberger midt i sentrum av Leipzig. Han gjorde v-tegnet da han kom ut og tok seg inn i en bil som ventet på ham.

Den norske storscoreren var ordknapp overfor TV 2.

– Gleder du deg til å bli presentert som RB Leipzig-spiller?

– Ja, svarte Sørloth bekreftende.

Nå skal Sørloth gjennomføre den medisinske testen før han setter signaturen sin til en kontrakt kontrakt med forrige sesongs Champions League-semifinalist.

Alexander Sørloth gikk inn i bilen med Franziska Pietschmann, assisterende sportsdirektør i RB Leipzig. Foto: Johannes Morland, TV 2.

TV 2 fikk opplyst mandag at klubben ønsker å presentere Sørloth som ny spiller onsdag eller tirsdag kveld.

24-åringen skal allerede ha tatt bildene som skal brukes til offentliggjøringen. TV 2 har også fått opplyst at han var på treningssenteret og møtte Leipzig-ledelsen mandag kveld.

RB Leipzig kom på tredjeplass i Bundesliga forrige sesong og skal spille Champions League-fotball også denne sesongen. Sist kom de til semifinalen i turneringen.

Klubben ledes av Julian Nagelsmann (33), som anses som en av fotballverdenens mest spennende trenere. I sommer solgte de klubbens toppscorer, Timo Werner, til Chelsea. Dermed har klubben en ledig spissplass til Sørloth.

– Det er et stort steg opp både med tanke på klubb og liga. Han kan virkelig få stor suksess i Leipzig og Bundesliga. Han har vært fantastisk god i Trabzonspor. Når han har selvtillit og er i form, har han noen styrker som er helt i europatoppen. Sørloth til en sånn type klubb som Leipzig er veldig bra. Bare se hvordan han har vært den siste sesongen, påpeker TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, og sikter til at Sørloth banket inn 24 mål på 34 kamper for Trabzonspor sist sesong.