Gir Northug ny sjanse: – Viktig for meg at han var rusfri da han kjørte

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson bryter ikke samarbeidet med Petter Northug. Nå snakker hun om bakgrunnen for beslutningen.

Hun sponses av ham gjennom Northug-produkter. – Jeg har sagt at han skal gjøre det han kan for å finne lykken og ha de bra, sier Karlsson til det svenske nyhetsbyrået TT.

– Vi har hatt kontakt hele tiden. Vi har hatt et nært og godt samarbeid hele veien. Det fortsetter og føles godt. At han var rusfri da han kjørte, påvirket min beslutning. Det var viktig for meg, sier hun.

Northug ble i sommer målt til 168 kilometer i timen på E6, og han har senere innrømmet at det ble funnet kokain hjemme hos ham og at han hadde kjørt i 200 kilometer i timen i 80-sonen og filmet det.

Northug er foreløpig siktet for to lovbrudd. Etterforskningen nærmer seg slutten.

– Petter er ikke noe mer menneske enn oss andre. Alle kan gjøre feil. Han kjørte for fort og har hatt vanskelig for å finne rett vei etter at han la opp. Han trenger hjelp og kommer til å ta den. Som venn vil jeg støtte ham, sier Karlsson.

