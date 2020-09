Irritert på munnbind-nektere: – Jeg vil ha tilbake kollegene mine

Tirsdag morgen brukte et fåtall munnbind på kollektivtrafikken i Oslo. Flere tar til orde for at et påbud må på plass.

Under en pressekonferanse mandag ettermiddag oppfordret Oslo kommune sterkt folk til å bruke munnbind om man reiser med buss, trikk, tog eller bane til alle tider, og uavhengig av hvor mange som reiser.

– Skal du reise med kollektivtransport, ber vi deg innstendig om å bruke munnbind, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Tirsdag ble det registrert 28 smittetilfeller siste døgnet i Oslo. Alle bydeler har over 20 smittede per 100.000, og hele Oslo er rødt.

Til tross for sterk oppfordring og økende smitte i Oslo, var minoriteten å se med munnbind tirsdag morgen.

– Myndighetene burde innføre et påbud om munnbind slik at flest mulig bruker det, sier Naira Lalayan (43).

For kollegaene

PÅBUD: Naira Lalayan (43) mener at et påbud må til for at flere skal bruke munnbind i kollektivtrafikken. Foto: Fanny Bu / TV 2

Lalayan mener at det var en klok beslutning å utvide anbefalingen om bruk av munnbind.

– Jeg tenker at det er veldig lurt. Munnbind er den beste beskyttelsen mot koronaviruset, i tillegg til å vaske hender og holde avstand, og veldig viktig for å begrense smitten, sier hun.

43-åringen mener at svært få brukte munnbind for en måned siden, og at antallet har økt litt siden anbefalingen.

– Det er likevel langt færre som bruker det enn det som er ønskelig.

Lalayan jobber som hotelldirektør, en bransje som er hardt rammet av koronaviruset.

– Vi har hundrevis av permitterte på grunn av smittefaren. Jo fortere vi kan få dette under kontroll, jo mer normale liv kan vi leve. I tillegg kan kan kollegene mine komme tilbake på jobb, sier hun.

Lalayan tror derimot ikke det holder at det kun er en anbefaling å bruke munnbind.

– Blir det et påbud er jeg ikke i tvil om at langt flere vil følge etter, sier hun.

FULLT: Det var flere overfylte trikker i Oslo tirsdag morgen. Foto: Fanny Bu / TV 2

Fåtallet følger anbefalingen

På perrongen på Jernbanetorget tirsdag morgen var det nesten ingen som brukte munnbind mens de ventet på T-banen.

30, 40 stk står og venter på tbanen på Ryen. Kun jeg har munnbind. Nå må vi få påbud, Raymond. Det er det eneste som hjelper. — Axel With Gogstad (@AxelGogstad) September 22, 2020

I en uformell telling TV 2 gjorde i 8-tiden, viste at fåtallet heller ikke brukte det på reisen.

Av reisende i fem t-banevogner reiste 24 personer uten munnbind, mens 13 personer hadde fulgt anbefalingen. I to av vognene brukte ingen av de reisende munnbind.

I en annen vogn i 7-tiden fulgte 4 av 27 personer anbefalingen.

Mens det var relativt god plass på i T-banevognene, var trikkene tidsvis overfylte. Folk stod også tett i tett i kø for av- og påstigning. Heller ikke der brukte majoriteten munnbind.

REISE: Det var mange som reiste kollektivt fra Oslo S tirsdag morgen. Foto: Fanny Bu / TV 2

Vil ha et utvidet påbud

Professor i medisin Audun Helge Nerland ved Universitetet i Bergen mener myndighetene bør innføre påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport, butikken, kjøpesentre og andre steder det er mye folk i hele landet.

Årsaken er at han mener folk synes det er flaut å bruke munnbind, og at det er derfor så få bruker det.

– Påbud er alvorlige greier, men folk ser ikke ut til å ville bruke munnbind. Da synes jeg at vi kunne hatt et påbud i en viss tid slik at folk blir vant til å bruke det, sier Nerland, som mener tre til fire uker vil gi effekt.

– Det er flaut

Nerland sier at studentene han underviser har fortalt at de går rundt med munnbind i veska, men at de kvier seg for å bruke det, nettopp fordi de synes det er litt flaut.

– Jeg opplever at folk synes det er flaut å bruke munnbind. Flauheten forsvinner med et påbud, for da må alle bruke det, sier han.

Han sier også at ansatte ved Haukeland universitetessjukehus som han har snakket med, sykler eller går til jobb, selv om det tar dem en time, for å unngå kollektivtransport og munnbindbruk.

– Ren sløvhet

UTEN: Frode Fjellstad (46) reiste uten munnbind tirsdag, men har bestemt seg for å gå til innkjøp. Foto: Fanny Bu / TV 2

TV 2 forsøkte å komme spørre mange om årsaken til at de ikke bruker munnbind tirsdag morgen, men de færreste ønsket å svare.

Frode Fjellstad (46) var en av dem som ikke hadde fulgt myndighetenes anbefaling, og han innrømmet at årsaken til at han ikke har gått til innkjøp er ren sløvhet.

– Så lenge munnbind har en effekt, så er det nok til at man bør følge anbefalingen. At jeg ikke har kjøpt selv ennå er nok bare av ren sløvhet. Jeg må få gått og kjøpt meg noen munnbind, sier han.

Eirik Boye (32) jobber som lærer, og sier at han har brukt munnbind på kollektivtransport siden myndighetene gikk ut med anbefalingen. Han mener også at et påbud kan gjøre det samme.

– Jeg synes at det var ganske mange som brukte munnbind da anbefaling kom, men så har det dabbet litt av. Jeg tror myndighetene må sette ned et forbud for å få flere til å bruke det, sier han.

BRUKER: Eirik Boye bruker alltid munnbind når han reiser kollektivt på vei til jobb. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Veldig stor effekt

I tillegg at at Nerland opplever at folk synes det er flaut å bruke munnbind, tror han at munnbindbruken er lav fordi Folkehelseinstituttet (FHI) har kommunisert til befolkningen at effekten av munnbind lav effekt.

FHI skriver på sine nettsider at smitteverntiltak ikke erstatter munnbind. Den siste oppsummeringen av kunnskap som Folkehelseinstituttet har gjort viser at avstand på 1 meter eller mer reduserer risikoen for smitte med anslagsvis 80 prosent. Munnbind brukt i befolkningen har kun en smittereduksjon på anslagsvis 40 prosent.

Nerland mener at munnbind har en større effekt enn det FHI kommuniserer. Blant annet mener han at myndighetene bør se til land som Vietnam, Japan og Sør-Korea om hvordan de har håndtert viruset på. Der er munnbindbruk langt mer utbredt.

– Hvis et munnbind stopper 50 prosent av viruset fra en koronasmittet, og personen ved siden av også bruker munnbind, vil den totale effekten være at 75 prosent av virusmengden blir stoppet. Det er veldig stor effekt. Den dobbeleffekten har du ikke med avstand, sier han.

Han legger til at bruk av munnbind sammen med å holde avstand vil redusere smittefaren til et minimum.

Ser an et eventuelt påbud

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at det er flere forhold som spiller inn i vurderingen av et eventuelt munnbindpåbud.

– Vi ønsker at tiltakene våre skal være kunnskapsbaserte, og vi ønsker å starte med frivillighet. Smittesteder og veier er vel så viktig som antall. Endrer smittesituasjonen seg kraftig og det viser seg at mange smittes i kollektivtrafikken, vil vi kunne vurdere påbud, skriver Steen i en epost til TV 2.

Steen skriver at det er litt tidlig å konkludere på om den sterke oppfordringen fra kommunen om munnbindbruk har ønsket effekt, men han deler Nerlands refleksjon om at det nok er lettere å bruke munnbind når mange gjør det.

– Vi anbefaler at folk skaffer seg flerbruksmunnbind, som kan vaskes og at man begynner å bruke dette som en del av daglige rutiner. Dette vil også hjelpe andre, skriver han.