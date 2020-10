Nye Kuga har gitt Ford en opptur i det norske markedet. Tredje generasjon av familie-SUVen kom i helt ny utgave tidligere i år. Nå ble Kuga for første gang ladbar hybrid – det har mange norske kjøpere merket seg.

Bilen går inntil 56 kilometer på strøm og har startpris på gunstige 439.000 kroner.

Den ladbare hybriden var først ut. Etter to måneder kom også dieselvarianten. Nå har de to stått side-om-side hos Ford-forhandlerne en god stund. Og salgtallene viser at slett ikke alle velger ladbar hybrid når de skal ha ny Kuga.

Bare for å få 4x4?

– Per nå er fordelingen mellom ladbar hybrid og diesel på rundt 80/20. I årsskiftet 2020/21 kommer også Kuga hybrid med bensin og firehjulstrekk og vi anslår at fordelingen da vil bli ca. 80 prosent på ladbar hybrid, 10 prosent på hybrid og 10 prosent på diesel, forteller Anne Sønsteby som er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

Her hører det absolutt med til historien at den ladbare Kuga-varianten ikke leveres med firehjulstrekk, eller AWD som Ford kaller det. Her må kjøperne "nøye seg med" forhjulstrekk. Årsaken er nok i hovedsak plassforhold. Med batteripakke og elmotor, blir det vanskeligere å også ha drift på begge aksler.

Men dieselutgaven har altså 4x4. Er det så utslagsgivende for alle som velger denne? Anne Sønsteby i Ford mener det er mer sammensatt enn som så.

Kan firehjulstrekk faktisk gi flere ulykker?

Åtte av ti nye Ford Kuga er utstyrt med en ladeluke på venstre forskjerm. Det betyr at den er en ladbar hybrid.

Solid avgiftsrabatt

– Vi tror det er tre ting som spiller inn her: Firehjulstrekk, at dieselutgaven kan trekke tyngre lass – og at en god del kjøpere fortsatt foretrekker en drivstoffgjerrig dieselmotor. Vi ser at diesel fortsatt er et svært attraktivt alternativ for mange. Hvilken drivlinje kundene velger, er avhengig av både kjøremønster og ikke minst bosted. Fords strategi er derfor å tilby det alternativet som best dekker kundens ønsker og behov, sier Sønsteby.

De ladbare hybridene kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Det gir Kuga en solid avgiftsrabatt, med startpris som altså ligger på 439.000 kroner. Det er utgaven som heter Titanium. Den mer sporty ST Line starter på 469.000 kroner, mens toppmodellen Vignale kommer på 502.000 kroner. Mye utstyr er standard på alle disse.

Piggdekk på SUV: Derfor kan det være smart

Det lille AWD-merket røper at det er dieselmotor under panseret her. Inntil videre må du velge diesel hvis du vil ha Kuga med firehjulstrekk.

Diesel er dyrere

Ford tilbyr også en mildhybrid-diesel, med 150 hestekrefter, men uten AWD. Denne kommer på 484.500 kroner.

Diesel blir dyrere. Her snakker vi 2-liter på 190 hestekrefter og altså AWD. Her er startpris 520.200 kroner for Titanium. ST Line koster 40.000 ekstra, og Vignale-utgaven nærmer seg sterkt 600.000 kroner, nærmere bestemt 593.200 kroner.

De siste årene har det samlede salget av dieselbiler i Norge falt kraftig. På det meste sto disse for over 70 prosent av nybilsalget. Nå er andelen på vei ned mot 10 prosent.

De selger 250 biler i året – 95 prosent velger diesel

Fra en drøy halv million får du Ford Kuga med 190-hesters dieselmotor og 4x4.

Bare nullutslipp

Her har det også vært mye psykologi inne i bildet. Ordninger med forbud mot å kjøre dieselbil på spesielle dager i storbyer som Oslo og Bergen vakte stor oppmerksomhet og påvirket umiddelbart salget. Men likevel ser vi altså at det fortsatt er kunder som kjøper helt ny dieselbil.

En faktor oppe i dette, er at det fra politisk hold er en klar målsetning at alle nye personbiler som selges fra 2025 skal være såkalt utslippsfrie. Det betyr altså at det hverken skal selges bensin- eller dieselbil her til lands fra dette året – hvis det går som politikerne ønsker...

De økte dieselsalget sitt i Norge med 20 prosent i fjor



