Derfor kjører de 960 kilometer – for å få autografen til Tom Cruise

– Det er vel knapt noen som ikke har fått med seg at Tom Cruise er i Norge akkurat nå. Han spiller inn "Mission Impossible 7" i spektakulære omgivelser på Vestlandet. Og det var da jeg fikk en idé, forteller Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

I dag setter han seg bak rattet i en røslig Isuzu 35 Arctic Truck pickup, med en Corvette på hengeren bak.

Med seg har han Tine Hartz (33) fra Åmot i Buskerud. De to skal kjøre rundt 960 kilometer de neste to dagene. Og de har en mission de håper ikke skal være impossible!

Få ham til å signere

– Vi har tidligere hatt en sak her på Broom om Tina og den helt unike jobben hun gjorde på panseret til Corvetten som tilhører faren hennes. Tina er kunstner og driver blant annet med airbrush. Faren hennes er stor Top Gun-fan og hadde ett ønske da hun tilbød seg å dekorere panseret på grombilen. Dermed ble det Tom Cruise og Kelly McGillis fra nettopp Top Gun, foran det amerikanske flagget. Et fantastisk motiv, som vi nå tenker fortjener å få prikken over i-en, sier Vegard.

– Og her kommer Tom Cruise inn?

– Det er helt riktig! Planen er å få ham til å signere dette kunstverket. Derfor er vi på tur nå, sier Vegard.

Tine og Broom-Vegard startet dagen på Aker Brygge, med direktesendt innslag på God morgen Norge på TV 2.

Egentlig umulig...

Tine og han startet dagen sammen med Corvetten på God morgen Norge på TV 2. I ettermiddag/kveld er planen å ende opp i Valldal, hvor Tom Cruise og familien leier en luksushytte.

– Men er det ikke vanskelig å få Tom Cruise til å stille opp på noe sånt som dette?

– Jo, i utgangspunktet er det jo det. Det vil si, det er vel egentlig umulig. "Nei" er det automatiske svaret på alle slike henvendelser. Men vi kan jo ikke la det stoppe oss! Vi forsøker litt forskjellige veier inn her. Jeg tenker at Tom Cruise som en bilinteressert mann vil elske dette hvis han bare får sett bilen. Så da må vi gjør det vi kan for at det skal skje, sier Vegard.

Pappa Tor Egil Gravbråten felte en tåre da han fikk se dekorasjonen på panseret første gang. Nå synes han det hadde vært ekstremt moro å få signaturen til Tom Cruise på kunstverket datteren står bak.

Mye blir til underveis

Turen startet altså i Oslo. Under kan du se TV-intervjuet med de to. Og det kommer naturligvis jevnlige oppdateringer på sosiale medier underveis fra turen.

– Når tror du signaturen er i boks?

– He he. Nei – det tør jeg ikke spå. Her blir mye til underveis. Men jeg håper naturligvis det kan skje allerede i dag. Hvis ikke starter vi på ny frisk i morgen tidlig. Følg med her på Broom - så får du svaret, avslutter Vegard.

Her er bilen: En Isuzu 35 Arctic Truck pickup

