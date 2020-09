Uværet i Nord: - Hold deg hjemme og vent på bedre vær

Mandag herjet restene av den tropiske stormen «Sally» i Nord-Norge, og uværet fortsatte godt inn i natten.

Trafikkoperatørene på veitrafikksentralen Nord har hatt nok å gjøre natt til tirsdag.

– Det har vært jordras, mye vind, mye vann, trær over ende og flere steder hvor det er vinterføre, sier trafikkoperatør Bente Nyland ved Vegtrafikksentralen Nord til TV 2.

Ambulanse truffet av ras

Like før klokken 02 fikk nødetatene melding om et jordras som gikk over deler av E8 ved Ramfjord, sør for Tromsø.

En ambulanse ble truffet av raset, som dekker deler av veibanen. Det gikk bra med personene i ambulansen, men bilen var ikke lenger kjørbar.

Statens vegvesen har besluttet at E8 blir stengt fram til tirsdag formiddag og da vil det bli tatt en ny vurdering av situasjonen.

– Vent med å kjøre

Når det lysner av dag vil geologer reise på befaring på rasstedet og vurdere om når det er trygt å åpne europaveien igjen.

Like etter klokken 08 opplyste politiet at E8 ved Ramfjord er ryddet og åpent igjen.

E8 ved Ramfjord sør for Tromsø ble stengt etter at et jordras gikk over deler av veien natt til tirsdag. Foto: Nils Ole Refvik/ TV 2

– Det er tre steder det har vært og er full vinter nå: E6 Saltfjellet, Fylkevsvei 813 Reinshorna, og riksvei 77 Graddis, sier Nyland.

Fortsatt herjer uværet i Nord ganske så mye. Trafikkoperatøren har derfor en klar oppfordring til de som skal ut på veiene.

– Kan du vente med å kjøre? Hold deg hjemme og vent på bedre vær.

Frykter flere ras

Veitrafikksentralen Nord har hatt svært mange telefoner om nedblåste trær gjennom hele natta.

– Jorden er veldig mettet av alt nedbøren nå, så det er lett at det kan komme både jord- og steinras. Så når du er ute og kjører, følg godt med og vær obs sier Nyland.

Hun har ikke sagt ferdig den setningen ved 06.30-tiden før melingen tikker inn om et nytt jordras. Denne gangen er det fylkesvei 868 Pollfjellet, på Lyngseide-siden av tunnelåpningen.

- Vi har ennå ikke oversikt over omfanget. Men folk hører det buldrer kraftig oppi dalsiden, sier trafikkoperatøren.

Vannstanden synker

I Nordland har politiet i hovedsak fokusert på etterslep etter mandagens herjinger.

– Det verste har gått nordover og vi har styrt med litt etterslep fra i går kveld, forteller operasjonsleder Tommy Bech til TV 2.

Høy vannstand førte mandag til kaotiske tilstander i Nordland, spesielt i Beiarn. Flere fikk ikke komme seg inn i sine egne hus etter at Beiarelva gikk over sine bredder. Nå har politiet godt nytt til de værfaste nordlendingene.

– Vannstanden synker i de elvene som har vært mest rammet, så det blir tatt en fortløpende vurdering på hvilke veier som vil åpne utover morgenen, forteller Bech.