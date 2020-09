Trump nærmer seg flertall i sentatet: – Erstatter kommer før valget

Stadig flere republikanske senatorer varsler at de vil støtte president Donald Trumps kandidat til høyesterett. En av presidentens fremste støttespillere føler seg trygg på at en dommer er på plass før valget.

Lindsay Graham, leder i senatets justiskomité, antydet mandag kveld at han vil starte nominasjonsprosessen før presidentvalget 3. november

– Vi har flertallet som kreves for å bekrefte dommer Ginsburgs erstatter før valget, sa Graham til Fox News sent mandag kveld. Republikaneren varsler at justiskomiteen vil åpne opp for avstemming i Senatet innen kort tid.

Samtidig uttrykker stadig flere republikanere støtte for president Donald Trumps dommerkandidat.

Vil stemme før valget

Den siste i rekken er Cory Gardner. Senatoren fra Colorado slo seg dermed sammen med andre republikanske senatorer som har lovet å vurdere Trumps kandidat til å erstatte nylig avdøde høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg.

Gardner bekrefter mandag kveld at han vil stemme for en «kvalifisert kandidat», og antyder dermed at han ikke ønsker å vente til utfallet av presidentvalget 3. november er klart.

– Jeg har støttet og vil fortsette å støtte dommerkandidater som forsvarer grunnloven vår, ikke fungerer som lovgiver og opprettholder loven, sa Gardner i en uttalelse.

– Dersom en kvalifisert kandidat som tilfredsstiller disse kravene bli nominert, vil jeg stemme for, slår republikaneren fast.

Flertall i Senatet

Han sa ikke noe om avstemmingen burde skje før eller etter presidentvalget 3. november. Gardner har tidligere sagt at man burde vente med avstemningen, og vendingen kan bety at bare to eller tre republikanere vil stemme mot Trumps utnevnelse.

Republikanerne har flertall i Senatet med 53 mot 47 plasser, og selv om tre republikanske senatorer ikke stemmer for Trumps kandidat, kan visepresident Mike Pence avgjøre utfallet med sin stemme.

Fire republikanske senatorer kunne derimot hindret en hurtig utnevnelse fra Trump. Lisa Murkowski fra Alaska og Susan Collins fra Maine bekreftet begge i helgen at de ikke vil godkjenne noen ny dommer før valgdagen 3. november. Presidenten svarer med å si at de kommer til å bli hardt straffet av velgerne.

Kamp mot klokka

Til tross for at republikanerne har stemmene på sin side, jobber tiden imot dem. Med 43 dager til presidentvalget, vil en eventuell kandidat måtte bli godkjent på rekordtid.

– Det ville blitt en ny verdensrekord, sier senator Roy Blunt, også republikaner, om en eventuell nominasjon. Blunt får støtte av partikolleger.

– Vi vet at noen høringer har tatt relativt kort tid. Men de skjedde da det var høyt samarbeidsvilje. Jeg tror ikke vi kommer til å se noen høy samarbeidsvilje, sier senator John Cornyn til Politico.

Avstemning i år

Samtidig med valget av president er alle de 435 setene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet på valg. Gardner søker gjenvalg og blir utfordret av demokratenes John Hickenlooper. Det ses som årsaken til at Gardner nå sier at han vil støtte Trumps kandidat.

Det er usikkert hvordan Mitt Romney vil stemme, mens Chuck Grassley sier han ikke kommer til å motsette seg presidentens plan.

Trump sier han vil nominere en kandidat til Høyesterett fredag eller lørdag, og republikanernes flertallssleder Mitch McConnell sier Senatet skal stemme over Trumps nominasjon til ny dommer før året er omme.