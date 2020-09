330 elefanter døde på uforklarlig vis – nå er mysteriet løst

Mellom mai og juli i år mistet hundrevis av elefanter livet i Botswana.

Forskere og naturvernere fortvilte over de døde elefantene, som lenge var et mysterium. Det var mange teorier rundt dødsfallene, men forskere fikk ingen av dem til å stemme. Elefanter er et yndet mål for krypskyttere, men ettersom alle de døde elefantene hadde de ettertraktede støttennene var intakt da dyrene ble funnet ble dette utelukket.

Cyanidforgiftning er en annen metode elfenbenjegere bruker for å ta livet av elefanter, men heller ikke dette stemte overens med dødsfallene. Med unntak av én hest hadde ingen andre arter blitt rammet av tragedien, noe som gjorde forgiftning usannsynlig.

Dødelig drikkevann

Etter en omfattende etterforskning har forskere endelig fått svar på elefant-gåten.

Elefantenes drikkevann ble forgiftet, men ikke av cyanid. Blågrønnbakterier dannet seg i vannet, noe som gjorde vannet dødelig for elefantene. Så mange som 330 dyr mistet livet, skriver Reuters.

Ikke alle blågrønnbakterier produserer gift, men ifølge forskere blir de giftige bakteriene mer og mer vanlige i takt med at temperaturen på kloden øker.

Forsatt mange spørsmål

Til tross for at dødsårsaken nå er kjent, understreker forskerne at gåten ikke er løst.

Mange av elefantene ble funnet i nærheten av vannhull. Foto: NATIONAL PARK RESCURE/AFP

– Vi har fortsatt mange spørsmål som trenger svar, som hvorfor det bare rammet elefantene, og hvorfor det kun skjedde i dette området, sier den ledende veterinæren i Botswanas naturdepartement.

Forskerne anslår at så mange som 70 prosent av elefantene døde i nærheten av vannhull som inneholdt store mengder alger. Algeutbruddet kan produsere blågrønnbakterier, og ifølge The Guradian blir slike algeutbrudd mer og mer vanlig jo varmere det blir på kloden.

Man frykter nå at elefanter er spesielt sårbare for denne typen bakterie.

Myndighetene i Botswana vil følge nøye med på elefantene under den neste regntiden, for å unngå en ny tragedie.