– Jeg har hatt å gjøre med folk som Trump hele livet

Joe Biden kom med kritikk mot Donald Trumps bakgrunn og hans håndtering av koronakrisen under sin tale mandag.

Mandag kveld norsk tid talte Joe Biden i Wisconsin.

I talen strekker han blant annet ut en hånd til Obama-velgerne som skiftet side og viste sin støtte til Donald Trump i 2016.

– Faktum er at Trump under sitt presidentkandidatur sa han ville representere de glemte menn og kvinner i dette landet, sa han ifølge New York Times, og fortsatte:

– Og så, da han fikk embetet, glemte han oss.

Videre understreket Biden at han ikke vil være en president for demokrater, men en president for alle.

– Noen ganger får jeg kritikk for å si det innad i partiet, men det er det jeg kommer til å gjøre. Jeg kommer til å kjempe like hardt for de som støttet meg og de som ikke støttet meg, sa han ifølge Washington Post.

Joe Biden besøkte blant annet en aluminiumsfabrikk i Manitowoc mandag. Foto: Jim Watson/AFP/NTB

Kritiserte Trump

I talen går han blant annet til angrep på sin rival i kampen om presidentembetet, Donald Trump.

Blant annet kritiserte Biden Trumps måte å håndtere koronasituasjonen.

– Han klarte ikke å reagere. Han fikk panikk, og amerikanere har betalt den høyeste prisen, sa han.

Videre benyttet han besøket i den amerikanske industribyen til å fremheve sin egen bakgrunn som en fordel i forhold til Trumps.

– Han ser verden fra Park Avenue. Jeg ser den fra der jeg vokste opp, i en by som dette, Scranton, Pennsylvania, sa han.

– For å være ærlig har jeg hatt å gjøre med folk som Trump hele livet. Folk fra nabolaget jeg kommer fra som så ned på oss fordi vi ikke hadde mye penger eller fordi foreldrene våre ikke fikk på college, sa han videre.

Trump-kampanjen svarer

Bidens uttalelser kommer midt i en opphetet debatt om hvorvidt Trump skal få utnevne personen som skal ta over som høyesterettsdommer etter Ruth Bader Ginsburg.

Dette ble også tatt frem da den sittende presidentens kampanje svarte på Bidens uttalelser mandag.

– Når det gjelder økonomien, når det gjelder høyesterett og alle andre emner, er Joe Biden en fange i det radikale, ekstreme, sosialistiske venstre, og han har nå omfavnet deres agenda, sier talsperson Hogan Gidley for Trumps presidentkampanje i en uttalelse.